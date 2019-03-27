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宜阳县人民检察院公益诉讼线索“随手拍”举报平台正式上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 洛阳网 2019-04-17 09:43

　　近日，宜阳县人民检察院公益诉讼线索“随手拍”举报平台正式上线了！当您遇到关于生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、英雄烈士保护等领域致使国家利益或者公共利益遭受侵害的行为，无论线索大小，均可通过“随手拍”举报平台，以“有图有真相”的方式向宜阳县人民检察院进行举报。办案人员会及时分流处理，认真调查核实，情况属实将依法启动公益诉讼办案程序。

　　只需简单三步，轻松完成线索举报

　　搜索“宜阳县人民检察院”微信公众号或扫描二维码识别关注，进入公众号页面。

　　点击公众号下方“公益诉讼”菜单，进入“随手拍”，阅读公益诉讼相关知识和随手拍须知。

　　进入子菜单“我要举报”，选择举报案件类型，根据举报要求输入举报内容或发送录音、位置信息。可以留下您的姓名和联系方式，以便对您及时反馈。(请放心填写，举报人信息将严格保密)，最后点击“提交”，完成线索举报。

　　公益诉讼五大领域

　　生态环境和资源保护领域

　　生态环境污染大气污染、水污染、土壤污染、固体废物污染；破坏资源破坏土地资源、矿产资源、林业资源。

　　食品药品安全领域

　　食品药品安全以及众多消费者合法权益等社会公共利益受到侵害的行为。

　　国有财产保护领域

　　负有监督管理职责的行政机关怠于收取行政事业费用、税收、财政补贴等，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的行为。

　　国有土地使用权出让领域

　　负有监督管理职责的行政机关导致国有土地使用权出让金流失、土地闲置以及违法审批等，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的行为。

　　英烈保护领域

　　英雄烈士的姓名、身份、名誉、荣誉等方面社会公共利益受到侵害的行为。
[ 责任编辑：刘宝文]
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