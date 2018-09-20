河南洛阳：书房满城 花香飘远

四月的河南洛阳，繁花似锦，书香满盈，一年一度的中国洛阳牡丹文化节日前如约而至。行走在洛阳，一座座牡丹观赏园，游客如织；一个个文化旅游景点，人头攒动；一座座城市书房，读者满座。

市民在老城区状元红城市书房内阅读 记者 鲁博 摄

编者按

昨日，《光明日报》刊发文章《河南洛阳：书房满城花香飘远》。文章说，今年的牡丹文化节，洛阳市依托厚重的历史文化资源，以书香雅韵提升文化自信，以文旅融合扩大旅游消费市场；书香花香相映生辉，市民获得感和幸福感不断升级。本报今日全文转发，敬请关注。

四月的河南洛阳，繁花似锦，书香满盈，一年一度的中国洛阳牡丹文化节日前如约而至。行走在洛阳，一座座牡丹观赏园，游客如织；一个个文化旅游景点，人头攒动；一座座城市书房，读者满座。

文旅融合

浅层观光变为深度体验

从“出彩新征程”的开幕式文艺演出到中国-中东欧国家文化遗产论坛，从绽放隋唐——隋唐洛阳城保护传承系列活动到大运河文化论坛，从复制展示《洛神赋图》到集中展演《穆桂英挂帅》等“马派”代表剧目……翻开今年中国洛阳牡丹文化节总体方案，深挖细考牡丹文化、隋唐文化、二里头文化，洛阳厚重的文化内涵，渗透到牡丹文化节的方方面面。

“梨花风起正清明，游子寻春半出城。”清明小长假，天气晴好，洛阳市区各牡丹园早开品种和人工控温牡丹进入盛花期。王城公园内约有300个品种2.8万株牡丹竞相开放。彩绘、丛中笑、迎日红、琉璃冠珠等花开正好，让外地游客惊喜不已，乐得挪不动脚步。

龙门石窟景区更是人潮涌动，东北服务区、奉先寺、礼佛台等景区主要游览通道分别布设了牡丹观赏区，近万株盆栽牡丹娇艳盛开。中外游客不仅感受到龙门石窟精美的雕刻艺术，还能欣赏到绝色牡丹的雍容华贵。游龙门、赏牡丹的一站式体验让该景区成为全国自驾旅游热门景区。

“诗和远方”在一起，并不是简单的相加，而要从浅层的观光变为深度的文化体验，从简单看风景变为感受人文历史，让内容挖掘、项目运营有机结合，宜融则融、能融尽融，推动文化和旅游真融合、深融合。

随着全域旅游时代的到来，洛阳旅游迎来发展黄金期。按照洛阳市委对旅游产业发展的部署，洛阳市将“全域旅游”确定为新时期旅游发展战略，加快由旅游城市向城市旅游转变，推动龙门石窟、关林、白马寺“老三篇”向隋唐洛阳城国家历史文化公园、二里头遗址博物馆、博物馆之都“新三篇”转变，由门票经济向产业经济转变。

全民阅读

洛阳城里书香浓

3月31日，洛阳市又一大型公共文化服务设施——洛阳市图书馆新馆开馆。这让家住洛阳师范学院原安乐校区家属院的马先生开心不已。开馆这天，他特意带着7岁的儿子从一层到五层转了个遍。

“占地面积71亩，总建筑面积近3.2万平方米，设计藏书容量200余万册，阅览座席2400个，日接待读者能力可达3000人次，这个图书馆一定会成为洛阳市的文化新地标。”马先生说。

低幼阅览室、24小时自助图书馆、残疾人阅览室、少年阅览室、试听体验馆、读者交流空间、创客空间、研修室、图书借阅区……从一楼到五楼，全部为开架服务。该图书馆还针对不同人群设置分区，比如把一楼和二楼的东部打造为青少年和幼儿阅读专区。为方便残疾人阅读，一楼西侧的残疾人阅览室配置盲文图书700册，并配备盲人电子阅览设备。

除洛阳市图书馆这个市民的“大书房”，洛阳市从去年至今打造了110座城市书房。全市所有公共图书馆和城市书房实现通借通还，打造15分钟文化阅读圈。

“每天都会来，来书房看书就是度假了！”4月6日，洛阳市洛龙区宜人坊城市书房，龙泰小区市民肖女士带着女儿早早来看书、借书。

在洛阳，随便走访一个城市书房，都是读者满座，还有各种亲子阅读、新书分享、优秀影片放映等活动，书香味儿十足，吸引众多市民参与。阅读，不知不觉间，已经成为洛阳人的一种生活方式。

“之前借过《草房子》的书，这次又看了电影，印象更深了。”4月6日17时，在洛龙区太康路城市书房看完电影《草房子》后，洛龙第一实验小学学生任世尧很开心。

从4月1日至4月30日，洛阳市各级图书馆和110座城市书房阅读推广活动丰富多彩，经典诵读、好书分享、公益讲座等活动异彩纷呈。

据介绍，今年世界读书日(4月23日)前后，洛阳市各级图书馆和城市书房还将举行一系列阅读推广和公益讲座，为市民送上文化大餐。

惠民利民

书香花香相辉映

“我有一个梦想，一半是花香，一半是书香，眺望着诗与远方，享受着花与墨的芬芳。”前不久，洛阳市市民雪子在朋友圈写下这样的心愿。

随着牡丹文化节的到来和“书香洛阳”建设步伐的加快，雪子的梦想变成了现实。

今年的牡丹文化节，洛阳市依托厚重的历史文化资源，以书香雅韵提升文化自信，以文旅融合扩大旅游消费市场。

旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行、文化消费有补贴、体育场馆限时免费开放、市区景点和县(市)景点有折扣……今年牡丹文化节，洛阳市又推出了一系列惠民政策，在精准上下功夫，把好事办到群众心坎上。

一系列大力度惠民政策，让外地游客蜂拥而至。对市民而言，持旅游年票可去任一牡丹园徜徉牡丹花海，赏花之余又可到城市书房捧书阅读，书香花香相映生辉，获得感和幸福感不断升级。（《光明日报》记者 王胜昔 《洛阳日报》记者 常书香）