去年洛阳市建成城市书房106座

全年建成河洛书苑城市书房106座，超出原定计划76座。这是记者昨日从2018年洛阳市重点民生实事完成情况文化体育专场新闻发布会上获悉的。

全年建成河洛书苑城市书房106座，超出原定计划76座。这是记者昨日从2018年洛阳市重点民生实事完成情况文化体育专场新闻发布会上获悉的。

2018年年初，市委、市政府将城市书房建设列入全市重点民生实事和百城建设提质工程暨文明城市创建重要内容强力推进，实施“书香洛阳”建设提升工程，在人口密集、交通便利的区域或公共场所建成30个城市书房，形成覆盖面广、受益群众多的全民阅读设施布局。

截至去年年底，我市建成河洛书苑城市书房106座，超出原定计划76座，总藏书量61万余册，接待读者230万余人次，图书借阅55万余册次，组织开展了“经典诵读大赛”“书香伴成长”“你购书我买单”等一系列阅读推广活动，“书香洛阳”氛围日益浓厚。

在建设中，我市坚持便民利民原则，选址贴近群众生活核心区、群众休闲核心地、公共服务重点区，所有城市书房与各级公共图书馆、流动图书车实现通借通还，市民“一卡在手，全市借阅”。各城市书房安装了自助借阅设备和门禁设施，可逐步实现无人值守，24小时运转。（洛阳日报记者 王妍 智慧 实习生 刘晓改）