洛阳城市书房读书活动丰富　培养市民良好阅读习惯

如今，“全民阅读”已成为我市一道亮丽的风景，浓郁的书香正在慢慢浸润市民的心灵。城市书房在为市民带来阅读便利的同时，丰富的读书活动也在进行着。成人读书会、儿童绘本课、公益电影、摄影展……这些活动对市民培养良好阅读习惯、提升个人修养、促进深阅读起到了良好的带动作用。

大北门城市书房内的少儿书籍

在体育场路城市书房内，陈靖讲述亲子绘本故事

市民在瀍壑朱樱城市书房内安静阅读

如今，“全民阅读”已成为我市一道亮丽的风景，浓郁的书香正在慢慢浸润市民的心灵。

城市书房在为市民带来阅读便利的同时，丰富的读书活动也在进行着。成人读书会、儿童绘本课、公益电影、摄影展……这些活动对市民培养良好阅读习惯、提升个人修养、促进深阅读起到了良好的带动作用。

1 公益活动丰富多彩覆盖面广

瀍河区大北门城市书房，是我市首家开放的城市书房。这里的书籍以少儿类书籍为主，内部设有儿童活动室，每个月还有公益活动，如常举办的小小银行家、手工坊、快乐演播厅、少儿绘本课、小小志愿者等活动。“这里位于繁华地段，周边有三四所幼儿园和两所小学，活动吸引的是孩子们，但也带动家长过来阅读。”该城市书房管理员张安芬说。

西工区上阳宫城市书房在月初就列好了这个月的公益活动内容：古琴文化讲座、读者座谈会、“阅读之美”摄影展、公益小课堂、青少年安全防范教育知识讲座、亲子手工、迎新春赠春联等活动。

“我们会及时发布区里所有城市书房及区图书馆的活动信息。”西工区图书馆馆长郭苏豫介绍，每周她都会把公益活动信息传到西工区图书馆读者微信群里，并要求城市书房管理员将信息张贴到书房门口，以便市民根据阅读需求选择。

“目前，群里已经有300多名读者，区里每个城市书房还建有各自的微信群。活动信息一发布，大多数热衷公益活动的读者都能接收到。”郭苏豫说。

洛龙区太康路城市书房每周六下午都有“周末爱电影屋”活动，这个月还将举办4次亲子绘本阅读活动和义写春联活动。兴洛湖城市驿站也将迎来闹元宵猜灯谜活动。

虽然多数公益活动是针对少儿阅读开展的，但涧西区针对成年写作爱好者的读书会举办多年，已成为该区一大亮点。上周，文学交流群体“洛浦漫步”群30多名文友的作品讲评会在牡丹广场城市书房内进行，这是个贯穿全年的读书写作活动，每月进行一次。

2 志愿者热情参与提升自己

近日，在体育场路城市书房内，主讲人陈靖为孩子和家长们讲述了亲子绘本故事《问我吧》。讲课开始前，小小的活动空间就挤满了人，孩子们围坐在桌前，家长们没有凳子就站着听课。

陈靖是一名刚毕业的幼教专业硕士，这是她第一次在城市书房讲课，没想到效果这么好。她表示，还要积极参加阅读推广人培训班的学习，提升自己的授课能力。

陈靖所说的阅读推广人培训班，是西工区专门针对热心公益、热衷少儿阅读的社会人士推出的活动，目前已有近30名志愿者参与培训，他们都是教育达人，来自各个行业，其中有教师、公务员、心理咨询师，还有家庭主妇等。

来听课的乔晓晓也想报名成为志愿者。她是7岁孩子的妈妈，也是一名幼教专业毕业生。“我大学毕业后没有从事幼教工作，就觉得挺遗憾的。在和女儿相处的过程中，我经常给她读绘本故事，有时还把讲的内容上传到喜马拉雅听书APP上，没想到收获了一批粉丝，讲课最高点击量达到2.1万人次。”乔晓晓说，有了这个基础，她就想大胆尝试线下活动，听说有阅读推广人培训班，就想来报名。

“我们已经进行了两次招募，招募的志愿者要参加阅读推广人培训班，由专家授课。授课结束后，每名志愿者还要讲一次观摩课，其他人进行点评学习。”郭苏豫说，如今城市书房带动了大量读者，公益活动次数比以往有所增加，但授课人员明显不足，所以要从社会上招募爱好者，“场场活动参与者都不少，这也说明我们走的这个方向是对的”。

同样在开展读书活动的洛龙区，也在着手招募读书会领读志愿者。“我们对志愿者的要求是：渴望学习，有阅读清单；热爱分享，能够整理读书笔记和心得；喜爱诵读，有一定的朗读基础。”洛龙区图书馆活动部负责人牛明菲介绍。

“城市书房给大家带来了便利，市民的回馈心态也是积极的。”洛龙区文广新局副局长王继军说，该区所有城市书房都有志愿者，每当管理员有其他工作需要处理时，志愿者就会积极去帮忙。该区还接到一所学校的反馈：全校师生都愿意成为附近城市书房的志愿者，希望把课堂开到书房，师生课余时间可以到城市书房做些整理图书、打扫卫生等义务工作。

3 书香城市提升市民素养城市更有品位

城市书房的建设及其开展的丰富多彩的活动，给市民带来了哪些阅读之乐？

退休语文教师陈静，是“洛浦漫步”群里的一名文友。在她看来，城市书房在带给市民轻松阅读、便利阅读的同时，也给个人带来了知识提升，让阅读深入人心。“我喜爱文学历史类书籍，家里没有的，到城市书房能找到，这给我的写作带来了极大便利。我尤其喜爱参加公益讲座，讲课的都是专家学者，在讲座上才能真正体会‘听君一席话，胜读十年书’的含义。一次活动能带来相关的深阅读，更是提升自身文化素养的一种捷径。”陈静建议大家常参加活动，多走这种文化捷径。

洛阳理工学院教师、市长篇小说学会常务副会长王群芳曾携其出版的新书《三年陪伴》，与涧西区读者分享家庭教育内容。他认为，读书交流活动使作者与读者能够近距离碰撞思想、交流心得，认识自己的不足，借鉴他人的经验，对双方来说都是一种提升。他特别赞成以活动带动人气的方法，同时也建议，城市书房在建设上能更多考虑活动场所，让读者有充足的活动场地，也希望城市书房在布置书籍时，能够把洛阳本土作家的书汇集起来，设置本土作家专柜，让大家了解身边事，也为宣传洛阳文化贡献一份力量。

洛阳师范学院新闻与传播学院党委书记安峰认为，城市书房是我市的一项宏大文化构思。它给洛阳这个现代化城市增添了古色古香的韵味，让忙于生计的人们，重新捕捉到了安静阅读的喜悦，使读书成为一种新型的、时尚的、热门的生活方式，对市民自我技能的提升、文化素养的提升，都有着直接的推动作用，也会加深来洛的外地人对洛阳这座书香城市的印象。城市书房的建设，会使得我们的城市更加文明。

今年，我市城市书房的建设目标是30座，目前建设还在进行中，“阅读之美”还将惠及更多人，“阅读之花”定会开遍洛城。（洛阳日报记者 张静静 文/图）