【2018成绩单】洛阳新建（改扩建）寄宿制学校114所

今天上午10时30分，洛阳市人民政府新闻办公室将在洛阳市新闻发布厅，召开2018年洛阳市重点民生实事完成情况教育专题新闻发布会。洛阳市教育局局长宋义林，洛阳市教育局副局长介建中，洛阳市教育局副局长贾长河，洛阳市教育局副调研员李振龙。新闻发布会由洛阳市委宣传部外宣办主任赵鲜赤主持。

(1)2018年，我市投入约7.84亿元，新建、改扩建寄宿制学校114所，新增校舍面积约45万平方米，新增寄宿生约3.3万人，极大改善了农村中小学寄宿条件和办学条件。

(2)配足配齐教师。2018年全市新招录1225名特岗教师，全部到农村义务教育学校任教，服务412所农村寄宿制中小学校。同时，通过政府购买服务方式为寄宿制学校配足配齐生活服务人员。

(3)提高教师工资待遇。全面落实乡村教师生活补助和乡镇工作补贴政策；并在乡村教师生活补助的基础上，按照不低于40%的标准提高农村寄宿制学校教师生活补助，对在农村寄宿制学校担任班主任的教师，按不低于80%的标准给予补助。

(4)注重学生营养改善。将寄宿生课间加餐提升为营养午餐，保证学生充足的能量和营养摄入。栾川等县在营养午餐的基础上又实施了“蛋奶”工程，即在不降低膳食标准、不增加生活费用的前提下，县财政负担让每个农村学生每天喝上一包牛奶、吃上一个鸡蛋。

(5)注重心灵关爱。各寄宿制学校因地制宜，优化校园人文环境，加强对寄宿学生和留守儿童的安全、心理教育，定期开展家访活动，设置亲情联系电话，重视校园文化的育人功能，促进寄宿学生身心健康。(洛报融媒记者 李三旺 常书香)