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洛阳市十五届人大常委会举行第四次会议

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-26 08:56

　　昨日，市十五届人大常委会举行第四次会议，深入学习习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委三次全会、省委十届八次全会、省“两会”、市委十一届九次全体(扩大)会议精神，审议并表决通过有关事项。市人大常委会主任吴中阳主持会议并讲话。

　　会议审议并表决通过了洛阳市人大常委会关于市人民政府机构改革涉及地方性法规规定的行政机关职责调整问题的决定；通过了关于市十五届人大代表出缺情况的代表资格审查报告。

　　会议经表决，决定任命杨晓阳为市生态环境局局长，蒋智涛为市司法局局长，娄卷明为市人民防空办公室主任，李松涛为市自然资源和规划局局长。根据《洛阳市实施宪法宣誓制度意见》要求，会上，新当选的政府有关部门负责同志进行了宪法宣誓。

　　吴中阳在讲话中强调，要在加强学习上下功夫，提升政治站位，筑牢“四个意识”，将习近平总书记重要讲话精神和中央、省委、市委重要会议精神作为重要学习内容，全面准确领会、学懂弄通做实，自觉做讲政治的表率、学习的表率和践行的表率。要在狠抓落实上下功夫，认真贯彻落实省委书记王国生、省长陈润儿参加洛阳代表团审议时的重要讲话精神，紧紧围绕全面深化“9+2”工作布局、实施“97172”合理有效投资行动计划等重大决策部署，推动人大各项工作再上台阶，为打造高质量副中心、高质量增长极作出积极贡献。要在改进作风上下功夫，扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动和“讲政治、懂法律、守规矩、强能力”专题活动，以市人大常委会和机关党的建设高质量、作风建设高质量推动各项工作高质量。(洛阳日报记者 王妍 实习生 刘晓改 通讯员 何燕)
[ 责任编辑：马佳佳]
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