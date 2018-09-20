杨炳旭对市住建局2018年度提案办理工作进行督查

昨日，市政协主席杨炳旭带领部分市政协委员，对市住建局2018年度提案办理工作进行督查，并对重点提案《关于加强居民小区物业管理，提高服务水平》的办理情况进行民主评议。

昨日，市政协主席杨炳旭带领部分市政协委员，对市住建局2018年度提案办理工作进行督查，并对重点提案《关于加强居民小区物业管理，提高服务水平》的办理情况进行民主评议。 昨日，市政协主席杨炳旭带领部分市政协委员，对市住建局2018年度提案办理工作进行督查，并对重点提案《关于加强居民小区物业管理，提高服务水平》的办理情况进行民主评议。 为深入贯彻落实市委办公室《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》精神，不断完善提案民主监督工作机制，切实提升提案办理实效，近日，市政协对2018年度提案办理情况进行全面督查，并对8件重点提案承办单位的提案办理情况进行民主评议。 杨炳旭一行到洛龙区建业高尔夫花园小区，现场查看小区物业服务项目、配套设施建设、居民活动中心、安全监控系统等内容，听取了该小区物业公司工作人员的经验介绍，对提案办理结果表示满意。杨炳旭指出，住建部门要注意吸纳各位政协委员的建议，办好重点提案，围绕规范、加强城市居民小区物业管理工作，加强人员培训、完善各项制度，推动优秀的物业管理小区形成示范效应，引导其他小区学习先进管理经验。 市政协副主席张世敏、肖宏滨、孙君奎、张生伟、安石柱、程相朝、曾丹梅、魏世忠分别带队进行督查。（洛阳日报记者 智慧 通讯员 冯立培）