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洛阳市人大常委会召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-21 08:56

　　昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记在中共中央政治局会议上分析研究当前经济形势和经济工作时的重要讲话精神、在民营企业座谈会上的重要讲话精神和习近平总书记给“万企帮万村”行动中受表彰的民营企业家的回信，传达贯彻栗战书委员长在深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想交流会上的讲话精神，以及市委常委会议精神，研究贯彻落实工作。

　　会议指出，要坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，切实把思想和行动统一到党中央对当前经济形势的分析判断和决策部署上来，充分发挥人大联系代表、联系群众的优势，把习近平总书记重要讲话精神和党中央对民营企业的亲切关怀传达到我市经济建设各条战线，积极帮助民营企业解决困难，构建亲清新型政商关系，为民营经济发展创造良好条件，助推经济高质量发展。

　　会议强调，要按照学懂弄通做实的要求，学深悟透习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，增强贯彻落实的政治自觉、思想自觉、行动自觉，把坚持党的领导贯穿人大依法履职各方面和全过程，不断推动人大制度与时俱进、完善发展。要围绕全面深化“9+2”工作布局，围绕人民群众关心的热点难点问题，深入调研，精心谋划，扎实做好人大各项工作。要持续深化全面从严治党，加强党风廉政建设，严守党章党规党纪，始终把纪律和规矩挺在前面，切实履行“一岗双责”，营造良好家风。

　　会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 何燕）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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