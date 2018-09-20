杨炳旭到宜阳县开展脱贫攻坚集中宣讲活动

按照市委关于持续深化“一转三推进”、开展“九个一”大走访活动的部署要求，昨日，市政协主席、市委宣传部部长杨炳旭到联系分包的宜阳县高村镇北王村开展脱贫攻坚集中宣讲活动。

按照市委关于持续深化“一转三推进”、开展“九个一”大走访活动的部署要求，昨日，市政协主席、市委宣传部部长杨炳旭到联系分包的宜阳县高村镇北王村开展脱贫攻坚集中宣讲活动。

宣讲活动在北王村党群服务中心举行。杨炳旭向奋战在一线的驻村第一书记、村干部表示慰问并与村民集中座谈，对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、乡村振兴战略和全市脱贫攻坚工作电视电话会议精神等进行了宣讲，邀请北王村张江河、张红智两名致富能手现场为贫困户“传经送宝”，并对有关扶贫政策进行详细解读。

杨炳旭指出，实现乡村振兴，摆脱贫困是前提，要把脱贫攻坚同实施乡村振兴战略有机结合起来，因地制宜，选准产业，抱团发展，推动北王村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。贫困群众要常怀感恩之心，坚定信心，自立自强，在党和政府的帮助下，找准路子、用好政策，不等不靠、自力更生，用勤劳的双手争取早日甩掉贫困帽子，过上小康生活。要持续深化“一转三推进”，加强基层组织建设，切实转变工作作风，北王村党支部既要充分发挥核心领导和坚强堡垒作用，又要积极动员广大党员、致富能手发挥模范带头作用，团结一心，形成合力，扎实开展“回头看大整改”工作，确保如期高质量完成脱贫任务。

宣讲活动结束后，杨炳旭还到北王村部分贫困户家中进行了实地走访。（洛阳日报记者 李三旺）