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男子倒地受伤 栾川俩90后施救获赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-19 08:34

　　“为有志青年的爱心点赞，向他们学习!”17日，网友“小凡”看到网上传出的常仁峰和吴青青扶起倒地男子一事后，留言并点赞。昨日，《洛阳晚报》记者辗转找到他们，了解到救人过程。

　　常仁峰，26岁，栾川县城管局特勤大队执法队员；吴青青，24岁，栾川县新闻中心工作人员。16日18时50分许，吴青青从单位出来后走在县城兴华中路上，她看到前方一名60多岁的男子走路摇摇晃晃，感觉随时要摔倒一样。

　　“我正为他担心，他突然一头栽倒在地。”吴青青说，她赶紧跑上前查看男子的情况。吴青青发现，男子头部着地，额头右侧擦伤，半边脸都是血。

　　几乎同时，正在兴华中路上执勤的常仁峰也看到了这一幕，他当即赶到男子身边。“倒地男子还有意识，但是看上去有点儿迷糊。”常仁峰说，他和吴青青一起将男子扶起来，让他坐在人行道上。

　　常仁峰询问男子的情况，对方说自己没事。“我要打120，他也拒绝了。”常仁峰说，随后，他到附近商店买来纸巾和水，帮男子止血，处理伤口。

　　男子说自己姓李，家就在事发地向西200多米的一个小区内，他之前出来买玻璃胶枪，没想到竟然晕倒了。

　　在确认李先生没有大碍后，吴青青离开，常仁峰和同事一起送李先生回家。

　　两名90后的救人善举在网上传出后，许多网友留言称这是“暖人暖心暖社会”的正能量。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 尚凯旋 林静）
[ 责任编辑：崔利利]
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