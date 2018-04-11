栾川县潭头镇：电商脱贫 筑梦“云端”

近日，栾川县潭头镇历史文化街区的电商中心客源不断。为进一步扩大潭头镇农产品销路，促进贫困户脱贫增收，自2017年8月起，潭头镇积极谋划电商平台建设，全力打造“电商+合作社+贫困户(农户)、电商+合作社+基地”模式的电商营销中心。
近日，栾川县潭头镇历史文化街区的电商中心客源不断。为进一步扩大潭头镇农产品销路，促进贫困户脱贫增收，自2017年8月起，潭头镇积极谋划电商平台建设，全力打造“电商+合作社+贫困户(农户)、电商+合作社+基地”模式的电商营销中心。
目前，该电商中心已带动24个村4000余户农户销售农副产品，累计销售玉米糁11吨、菜籽油1万公斤、石磨面5000公斤、土鸡蛋5000公斤、粉条1万公斤，总销售额达60万元。（洛阳日报记者 刘冰 通讯员 李艳 谢德刚 摄）
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