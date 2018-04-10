开车去看牡丹文化节开幕式，哪里能停车？昨日，市交警支队发布牡丹文化节开幕式交通提示，公布了开幕式现场周边的封闭路段、禁停区域、停车区域。这张交通提示地图，希望能给您提供便利。
开车去看牡丹文化节开幕式，哪里能停车？昨日，市交警支队发布牡丹文化节开幕式交通提示，公布了开幕式现场周边的封闭路段、禁停区域、停车区域。这张交通提示地图，希望能给您提供便利。
●停车区域
请您有序停车
1.龙门大道赵村红绿灯路口以西的院内空地(原“嘉年华”场地)
2.古城路龙门大道以东路段
3.广利街古城路至政和路段两侧非机动车车道，仅可顺向单排停放
4.厚载门街古城路至政和路段两侧非机动车车道，仅可顺向单排停放
5.太康路厚载门街至龙门大道段两侧非机动车车道，仅可顺向单排停放
6.政和路厚载门街至龙门大道段两侧非机动车车道，仅可顺向单排停放 （洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 谢育健）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605