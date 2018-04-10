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去看牡丹文化节开幕式 这些地方可停车！

　　开车去看牡丹文化节开幕式，哪里能停车？昨日，市交警支队发布牡丹文化节开幕式交通提示，公布了开幕式现场周边的封闭路段、禁停区域、停车区域。这张交通提示地图，希望能给您提供便利。

　　●停车区域

　　请您有序停车

　　1.龙门大道赵村红绿灯路口以西的院内空地(原“嘉年华”场地)

　　2.古城路龙门大道以东路段

　　3.广利街古城路至政和路段两侧非机动车车道，仅可顺向单排停放

　　4.厚载门街古城路至政和路段两侧非机动车车道，仅可顺向单排停放

　　5.太康路厚载门街至龙门大道段两侧非机动车车道，仅可顺向单排停放

　　6.政和路厚载门街至龙门大道段两侧非机动车车道，仅可顺向单排停放  （洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 谢育健）
来源： 洛阳网-洛阳晚报    2018-04-10 08:29 [ 责任编辑： 史戎戎 ] 返回洛阳网首页>>
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