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洛阳赏牡丹栾川看山花 栾川12家酒店为游客送福利了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-09 19:10
山花节
栾川春季

　　洛阳网讯 到洛阳看牡丹国色天香，去栾川看山花素雅清新。清明已过，谷雨将至，此时正是百花盛开的好时节，栾川的山间，百花齐放、山花烂漫，一片生机盎然的喜人景象。据了解，目前，栾川山花节正在举办，为了邀请广大游客到栾川体验穿越高山花海的美妙，栾川旅游特此印制了一万多份儿的奇境栾川山花节宣传手册，在栾川旅游期间，凭借宣传手册将能享受到超值福利。

　　栾川县12家清新美宿，房价直降100元

　　山花节期间到栾川踏青，漫山遍野的山花，新鲜的空气，别味的野菜美食，游客可尽情享受山林野趣带给你的清新惬意，同时栾川的12家精品酒店也把诚心和优惠送给游客。栾川县整合12家精品酒店(客栈)资源，每天共提供150间以上的客房，游客凭洛阳牡丹园门票或者“奇境栾川山花节”宣传手册，享受当日最低散客价的基础上，再直降100元的优惠，售完为止，先到先得。(需要提前一天预订房间，当日客房预留至18:00，订房电话：0379-66660733 15837952678)

栾川县伊水湾大酒店
天河大峡谷中州国际度假酒店

重渡沟水景大酒店

　　参与活动酒店有：伊水湾大酒店、美好时光精品酒店、雅苑美爵大酒店、老君山景室摄影主题酒店、大张商务酒店、半山客栈、夏宫酒店、重渡沟风吹过精品酒店、重渡沟桂苑、天河中州国际度假酒店、中州伊侣度假酒店、重渡沟水景大酒店。

栾川春季

栾川春季美景

　　一册在手，优惠丰厚，快来这些地方领取

　　此次山花节栾川县共印制了一万多份儿奇境栾川山花节宣传手册，在龙门石窟、王城公园、国花园、国际牡丹园、龙门高铁站、高速龙门站以及市区的志愿者服务站均可领取。到栾川后，在洛栾高速出口处栾川旅游信息咨询服务中心也可以领取。凭山花节宣传手册或者洛阳市牡丹园门票，可以享受购物、景区门票、住宿在内的多项旅游福利。

洛阳市服务站山花节手册发放中

　　想要了解更多“洛阳看牡丹?栾川享清新”奇境栾川山花节活动，请持续关注全景栾川微信公众号。咨询电话：0379—66812344。(记者 白银龙 通讯员 王国露)
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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