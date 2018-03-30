栾川县踏青赏花游持续火爆 清明假期共计接待游客15.8万人次

在刚刚过去的清明假期，洛阳旅游市场迎来了第36届牡丹文化节的第一个客流高峰，全国各地的游客纷纷慕名来洛赏花踏青，市区各大牡丹园游人如织，栾川县景区游人也同样接踵摩肩。

景区等待坐索道的人

在刚刚过去的清明假期，洛阳旅游市场迎来了第36届牡丹文化节的第一个客流高峰，全国各地的游客纷纷慕名来洛赏花踏青，市区各大牡丹园游人如织，栾川县景区游人也同样接踵摩肩。

享受到优惠政策的游客

据了解，清明假期，栾川万物复苏，山花竞放，各类乡村旅游节庆活动轮番上映，吸引了大量游客来栾川踏青赏花，旅游市场一片飘红，秩序井然。据统计，2018年清明假期，栾川县共计接待游客15.8万人次，旅游综合收入1.2亿元，创历年新高。栾川清明旅游市场呈现以下几个特点：

陶湾镇第二届桃花节登山大赛

提前布局积极谋划2018年营销活动预热春季旅游市场

为预热春季客源市场，3月份，栾川县连续在南京、上海、杭州三地举办专题推介会，开拓“长三角”市场。4月份，借助第36届中国洛阳牡丹文化节，推出“洛阳看牡丹栾川享清新”奇境栾川山花节系列活动，整合县内景区、酒店等旅游资源。重渡沟、伏牛山滑雪乐园推出超值特惠套餐；天河大峡谷、养子沟、抱犊寨三景区推出“一车一张票”优惠大餐；县内12家精品酒店每天至少推出150间房，直降100元，让利游客。通过一些列优惠活动，县内宾馆酒店及乡村旅游点游客入住率明显提高。

栾川山花节

运用多种宣传方式打造、推广“奇境栾川”旅游品牌

节前，县旅工委提前准备，进行了一系列的广告投放。联合市旅发委在央视投放老君山形象广告，冠名洛阳龙门至上海的高铁；在洛阳火车站、龙门高铁站、洛阳市户外广告大牌投放24块形象广告；在洛阳市区主要干道投放500多根道旗广告，在牡丹文化节期间集中宣传“奇境栾川”品牌形象和“洛阳看牡丹，栾川享清新”奇境栾川山花节系列活动；在微博上发起“奇境栾川”话题讨论及山花节互动，吸引100多万阅读量，取得了良好的效果。

陶湾镇节庆活动现场

乡村旅游文化节轮番上映亮点纷呈

清明假期，栾川县合峪镇、陶湾镇相继举办桃花节活动、吸引众多游客前往游览，热闹非凡。合峪镇推出第二届“蕙兰小镇·十里桃源”旅游文化节活动，汇集歌舞表演、魔术、杂技、梨园戏曲、美食嘉年华等活动，精彩纷呈；陶湾镇“康养伊源·陶湾赏花”第二届桃花节暨乡村踏青赏花季随即开幕，推出“三十里桃花登山赛”“桃源花海诗词大会”“世外桃源长寿宴”等系列活动，吸引游客、丰富群众文化生活、拉动消费，助力扶贫。

旅游警察在景区执勤

多部门联动、下沉服务打造旅游服务新标杆

清明假期，栾川县天气异常、温度骤降，部分景区有降雪，县旅工委、安监局、城市管理局、旅游警察大队、交警大队等部门工作同志，顶风冒雨深入到景区一线检查景区游览设施，排除安全隐患，维护游览秩序，疏导道路交通，为游客提供安全、有序的旅游环境。各部门、各景区工作人员热情周到的服务，赢得了游客一致好评，形成了良好的口碑效应。

老君山高山花海节

总体上看，今年清明假期全县旅游市场秩序良好，没有发生重大旅游安全事故，无重大旅游投诉。此外，老君山首届高山花海节开幕，并推出咬春宴等系列活动，吸引了大量游客前来踏春赏花，景区游人爆棚、赢得了春季旅游市场开门红。老君山游客“井喷”新闻荣登中国新闻网首页，并获各大媒体纷纷报道。(记者 白银龙 通讯员 王国露)