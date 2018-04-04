昨日，在周王城广场，大片牡丹已经盛开。进入4月，洛阳到处是花的海洋，市内广场、道路、街心游园牡丹陆续进入盛花期。

昨日，在周王城广场，大片牡丹已经盛开。进入4月，洛阳到处是花的海洋，市内广场、道路、街心游园牡丹陆续进入盛花期。观赏园内人工调控花期牡丹持续盛花期，露地自然花期早开牡丹品种渐次开放。(见习记者 徐文波 摄影报道)

道路牡丹分布：

●中州东路(启明南路至二广高速瀍河收费站段)

道路绿化带内约有2万株牡丹，品种有洛阳红、胡红等。这些牡丹于2011年栽植，长势不错，观赏效果佳。

●定鼎立交桥下

栽植有8000多株牡丹，品种以洛阳红、凤丹为主。

●凯旋路(玻璃厂路至解放路段)

道路中央绿化带内栽植有近2万株牡丹，品种包括洛阳红、胡红、银红巧对等。

●延安路(牡丹广场至珠江路段)

道路中央绿化带内约有1.2万株牡丹，以洛阳红为主，并点缀有胡红。

●中州西路

道路机非隔离绿化带内栽植有近2万株牡丹，品种有鲁菏红、凤丹、洛阳红、肉芙蓉等。其中，鲁菏红为亮点，集中分布在沿线大型厂矿企业附近。

●天津路

道路中央绿化带内栽植有洛阳红近6000株。

●开元大道、牡丹大道、龙门大道

栽植牡丹总量超过5万株，品种有洛阳红、乌龙捧盛、鲁菏红、卷叶红等，株龄大多为5年至10年。

广场牡丹分布

●老城青年宫广场

新栽植牡丹600余株，主要品种有洛阳红、胡红、银红巧对等，分布在中心舞台四周。

●周王城广场

新栽植牡丹2000多株，总量上升到9000株左右，主要品种有凤丹、洛阳红、胡红等，分布在喷泉南侧、天子驾六周边。

●厚德园广场(宜人路与市府东街交叉口西北角)

新栽植牡丹近6000株，品种有洛阳红、凤丹、雪映桃花、胡红、珊瑚台、银红巧对等，分布在东南区、东北区及西南区。

●湿地公园(洛河南堤瀛洲桥至凌波桥之间区域)

新栽植牡丹近8000株，品种有凤丹、洛阳红、胡红、银红巧对等。