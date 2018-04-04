当前位置： 新闻中心   新闻 | 图片 | 洛阳
百花齐开放 牡丹领群芳

定格笑容

　　进入4月，洛城处处呈现“百花齐开放，牡丹领群芳”的美丽景象。游人纷至沓来、陶醉其中。

　　目前，隋唐城遗址植物园约有190个品种4万株牡丹开放，主要集中在百花园、九色牡丹园、科技园等处。其中，银红巧对、迎日红、梨花粉、明星等品种进入盛花期；赛芙蓉、西施、玛瑙镶翠、红珠女等品种初开。千姿牡丹园内，万余株垂枝桃、碧桃、樱花等同时盛开。海棠园内，垂丝海棠、草莓果冻海棠、雪球海棠、王族海棠等品种1万余株海棠进入盛花期。

　　牡丹文化节期间，隋唐城遗址植物园西门、北门开放，预计客流量较大，建议您选择公共交通或共享单车等绿色出行方式前往观赏游玩。（洛阳日报记者 常世峰 通讯员 安瑞云 文/图）

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
来源： 洛阳网-洛阳日报    2018-04-04 09:06 [ 责任编辑： 席倩倩 ] 返回洛阳网首页>>
热点图片
版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605