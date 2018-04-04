进入4月，洛城处处呈现“百花齐开放，牡丹领群芳”的美丽景象。游人纷至沓来、陶醉其中。

定格笑容

进入4月，洛城处处呈现“百花齐开放，牡丹领群芳”的美丽景象。游人纷至沓来、陶醉其中。

目前，隋唐城遗址植物园约有190个品种4万株牡丹开放，主要集中在百花园、九色牡丹园、科技园等处。其中，银红巧对、迎日红、梨花粉、明星等品种进入盛花期；赛芙蓉、西施、玛瑙镶翠、红珠女等品种初开。千姿牡丹园内，万余株垂枝桃、碧桃、樱花等同时盛开。海棠园内，垂丝海棠、草莓果冻海棠、雪球海棠、王族海棠等品种1万余株海棠进入盛花期。

牡丹文化节期间，隋唐城遗址植物园西门、北门开放，预计客流量较大，建议您选择公共交通或共享单车等绿色出行方式前往观赏游玩。（洛阳日报记者 常世峰 通讯员 安瑞云 文/图）