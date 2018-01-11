山墙上的花草砖雕

近日，我们来到洛龙区科技园办事处梁屯村，由村民梁中和带领，探访梁公祠堂。

梁公祠堂位于梁屯村西街与西寨门外南北路交会处，坐北向南，目前存有临街房和正殿等建筑。其中，正殿面阔三间，进深五椽，室内设有暖阁，内有梁氏宗亲牌位，牌位后有古壁画；临街房面阔三间，整体建筑保存完好，屋顶一侧的花草砖雕呈人字形排列，造型各异。

在正殿内，存有清末民初时重修碑刻两通，记录着祠堂的沧桑历史和重修经过。据梁氏家谱记载，明初梁氏先祖从山西洪洞县大槐树下迁徙于此，随后修筑祠堂。（洛阳日报记者 鲁博 特约通讯员 张俊望 文/图）

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