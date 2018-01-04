段家绣楼全景

汝阳县刘店镇油坊村至今还保留着一处清代建筑——段家绣楼。

走进村庄已是晌午时分，记者几经打探才来到一条有古建筑的街道，映入眼帘的是古色古香、还居住着农户的院落和房屋。其中，最引人注目的是一段姓大户人家的绣楼。绣楼有两座，都是三层砖瓦结构建筑，坐北朝南，外观高大坚固，高约15米，共分3层，门窗很小，外墙为青砖结构，内墙为土坯所砌，墙的厚度有一米左右。砖裹檐灰板瓦顶，有精美脊饰，古朴典雅。

段家绣楼为清嘉庆年间段秉元、段锡元、段士元、段体元、段殿元兄弟5人所建，是段家宅院的重要组成部分。如今，这些古建筑经岁月侵蚀，仍屹然矗立，仿佛诉说着百年前佳人依窗而立的那段历史……（洛阳日报记者 梅占国 通讯员 丁霄毅 摄）

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