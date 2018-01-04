汝阳县刘店镇油坊村至今还保留着一处清代建筑——段家绣楼。
走进村庄已是晌午时分，记者几经打探才来到一条有古建筑的街道，映入眼帘的是古色古香、还居住着农户的院落和房屋。其中，最引人注目的是一段姓大户人家的绣楼。绣楼有两座，都是三层砖瓦结构建筑，坐北朝南，外观高大坚固，高约15米，共分3层，门窗很小，外墙为青砖结构，内墙为土坯所砌，墙的厚度有一米左右。砖裹檐灰板瓦顶，有精美脊饰，古朴典雅。
段家绣楼为清嘉庆年间段秉元、段锡元、段士元、段体元、段殿元兄弟5人所建，是段家宅院的重要组成部分。如今，这些古建筑经岁月侵蚀，仍屹然矗立，仿佛诉说着百年前佳人依窗而立的那段历史……（洛阳日报记者 梅占国 通讯员 丁霄毅 摄）
读者朋友，您的家乡或者您所了解的范围内有没有珍贵的古建筑？您对保护这些古建筑有何建议？请联系本报记者曾宪平(电话：13592024156)，或在“河洛影像”微信公众号上留言，我们将筛选有价值的线索前往拍摄，共同为保护洛阳古建筑贡献力量。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605