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偃师城隍庙（探寻河洛百座古建筑）

城隍大殿

　　冬日，本是林木枯黄的季节，在位于偃师市伊洛街道北关社区的城隍庙内，却是林木苍郁、环境静谧。

　　偃师城隍庙坐北朝南，山门洞开。进门，为长达50米的通道。通道之北，经香炉、卷棚，便是庙内核心建筑——城隍大殿。殿南为一大型戏楼，斗拱飞檐，与舞台有通道相连；殿东有大钟，钟旁竖清代碑刻等；殿西有清代青砖残垣及立柱等。

　　该城隍庙历经1935年及1982年两次洪泽而不倒，是偃师市一笔丰厚的文化遗产，与城东“双凤桥”、西关“百步两孔桥”，共同组成了偃师人心目中的“老城记忆”。（洛阳日报记者 常世峰 通讯员 王雷 王鹏 摄）

　　读者朋友，您的家乡或者您所了解的范围内有没有珍贵的古建筑？您对保护这些古建筑有何建议？请联系本报记者曾宪平(电话：13592024156)，或在“河洛影像”微信公众号上留言，我们将筛选有价值的线索前往拍摄，共同为保护洛阳古建筑贡献力量。

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来源： 洛阳网-洛阳日报    2017-12-26 08:20 [ 责任编辑： 席倩倩 ] 返回洛阳网首页>>
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