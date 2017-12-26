城隍大殿

冬日，本是林木枯黄的季节，在位于偃师市伊洛街道北关社区的城隍庙内，却是林木苍郁、环境静谧。

偃师城隍庙坐北朝南，山门洞开。进门，为长达50米的通道。通道之北，经香炉、卷棚，便是庙内核心建筑——城隍大殿。殿南为一大型戏楼，斗拱飞檐，与舞台有通道相连；殿东有大钟，钟旁竖清代碑刻等；殿西有清代青砖残垣及立柱等。

该城隍庙历经1935年及1982年两次洪泽而不倒，是偃师市一笔丰厚的文化遗产，与城东“双凤桥”、西关“百步两孔桥”，共同组成了偃师人心目中的“老城记忆”。（洛阳日报记者 常世峰 通讯员 王雷 王鹏 摄）

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