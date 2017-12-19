大成殿

近日，记者来到位于新安县老城东大街87号的文庙，感受这里的古建筑蕴含的历史文化内涵。

新安文庙原为学宫，明代嘉靖九年(公元1530年)改曰“文庙”，后几经重修，逐步形成了前庙后学的格局。清代乾隆三十年(公元1765年)，知县邱峨重修，墙柱增高二尺，加柱础十八个，殿前修了月台，使大殿更加雄伟。

这里早期既是祭祀的场所，又是县最高学府，是县内文人雅士集聚活动之地，文化氛围浓厚。每年，这里都要举行隆重的祭祀仪式，培风脉、纪地灵、壮文风、正风俗。

新安文庙现存大成殿一座，整座建筑坐北朝南，面阔五间，进深三间，为古建筑中等级较高的歇山式建筑。2017年2月，新安文庙被列为河南省重点文物保护单位。（洛阳日报记者 刘冰 通讯员 张艳 摄）

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