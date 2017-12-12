院景

张氏总祠位于吉利区北陈村，始建于清嘉庆年间，光绪七年(公元1881年)续建拜殿，占地约2600平方米。虽历经风雨沧桑，但总祠至今保存完好。

总祠坐北朝南，两进院落，正殿、拜殿、厢房等建筑均面阔五间，寓意五福呈祥，是当地张氏子孙祭拜从山西迁到河南的始祖的祠堂。走进张氏总祠正门，迎面是园门过亭，亭上飞檐斗拱，木雕、砖刻形象逼真。经园门过亭可达正院，院内青砖铺地，松柏环抱，古朴典雅。（洛阳日报记者 曾宪平 摄）

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