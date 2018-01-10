云莲造型的透雕云龙

在伊滨经开区相公庄村，有一座历经百年的黄氏家庙。

义务守护黄氏家庙的黄茂松老人告诉记者，家庙修建于清光绪五年至二十年，坐北向南占地约两亩，整座建筑构思精巧，造型洗练，颇具艺术价值。

家庙山门为榫卯组合的斗拱歇山式青灰色砖墙，雕刻有龙头、潜龙吐云、象头、猪头等造型，垂幔向下伸出四个透雕云龙端头，形象逼真，十分精美。

走进山门，就是大殿和东西廊房。悬山屋顶式的大殿目前已由黄氏族人集资修复，而硬山前廊式、东西对称的廊房经过多年风吹雨淋，早已破败不堪，只有梁头惟妙惟肖的鼻象造型依稀可辨。

黄茂松不无遗憾地表示，由于黄氏家庙管理不善，年久失修，亟待修葺。（洛阳日报记者 刘冰 通讯员 郭汀喜 武利新 摄）

读者朋友，您的家乡或者您所了解的范围内有没有珍贵的古建筑？您对保护这些古建筑有何建议？请联系本报记者曾宪平(电话：13592024156)，或在“河洛影像”微信公众号上留言，我们将筛选有价值的线索前往拍摄，共同为保护洛阳古建筑贡献力量。