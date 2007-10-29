做好废旧电池回收处理 共同建设美丽宜居洛阳

日前，市总工会、团市委、市妇联联合发出倡议：认真做好废旧电池回收处理，共同建设美丽宜居洛阳。

倡导绿色消费。坚持全民共治、源头防治，不乱扔废旧电池，不用或少用电池，从身边做起，从现在做起，最大限度减少污染。

倡导垃圾分类。做好废旧电池的分类工作，根据类别和危害程度，采取不同的废旧电池回收处理方式。

倡导综合利用。倡导再生利用企业、社会组织及电池生产企业，积极开展以手机电池为主的可充电氢镍电池、锂离子电池技术研发和引进，建设综合利用基地。对于以汽车、电动车电瓶为主的可充电铅蓄电池，交由有资质的危险废物经营单位进行综合利用；鼓励电池生产企业履行生产者延伸责任，负责此类电池回收。

倡导及时回收。对于以一次性干电池为主的锌锰电池，可随生活垃圾进行分类处理。建议环卫部门在目前可回收和不可回收垃圾箱的基础上，增加此类垃圾回收箱，方便居民处理。

倡导生态文明。争做保护环境的宣传员和维护者，广泛宣传废旧电池的危害，用实际行动影响身边的人，做到人人讲环保。(洛阳日报记者 姜明明)