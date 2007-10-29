洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

做好废旧电池回收处理 共同建设美丽宜居洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-04 08:41

　　日前，市总工会、团市委、市妇联联合发出倡议：认真做好废旧电池回收处理，共同建设美丽宜居洛阳。

　　倡导绿色消费。坚持全民共治、源头防治，不乱扔废旧电池，不用或少用电池，从身边做起，从现在做起，最大限度减少污染。

　　倡导垃圾分类。做好废旧电池的分类工作，根据类别和危害程度，采取不同的废旧电池回收处理方式。

　　倡导综合利用。倡导再生利用企业、社会组织及电池生产企业，积极开展以手机电池为主的可充电氢镍电池、锂离子电池技术研发和引进，建设综合利用基地。对于以汽车、电动车电瓶为主的可充电铅蓄电池，交由有资质的危险废物经营单位进行综合利用；鼓励电池生产企业履行生产者延伸责任，负责此类电池回收。

　　倡导及时回收。对于以一次性干电池为主的锌锰电池，可随生活垃圾进行分类处理。建议环卫部门在目前可回收和不可回收垃圾箱的基础上，增加此类垃圾回收箱，方便居民处理。

　　倡导生态文明。争做保护环境的宣传员和维护者，广泛宣传废旧电池的危害，用实际行动影响身边的人，做到人人讲环保。(洛阳日报记者 姜明明)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]高血压患者为啥不能多吃盐？在家量血压要注意
  • ·[健康]女性出现这五种情况，需及时做妇科检查！
  • ·[健康]骨科专家从来不做的9种姿势，你却天天在做
    		•
    打扮得漂亮就是狐狸精？
    打扮得漂亮就是狐狸精？
    打扮得漂亮就是狐狸精？
        木秀于林，风必摧之。思五官精致，个子高挑，一袭黑色羊绒大衣，配上鲜艳的黄丝巾，显得很时尚，但艳丽的外...
  • ·晨练、游城、登山……坐着公交逛洛阳可是中
  • ·春节打飞的度假去 现在就该着手订票
  • ·一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 2018年洛阳第一场雪，来了！
  • 因下雪影响 洛阳部分学校明日停课
  • 航拍吉利区千亩鱼塘生态美
  • 受栾川中雪影响 洛栾高速公路全线封闭
  • 洛阳今天夜里小雪转大雪 部分地区有暴雪
  • 洛阳连续发布暴雪橙色、道路结冰橙色...
  • 洛阳人下雪天的N种玩法
  • 大雪来袭 洛阳18条公交线路临时调整
  • 河南公立医院收费方式重大变革 收费“...
  • 洛阳发布暴雪黄色预警 大部分地区降雪...
    		•
    百姓呼声
    回复：住房公积金买房能全部提取用于首付吗
    宜阳樊村昨天下午多地发生火情（组图）
    精彩图片
    嵩县、洛宁已经下雪啦！
    伊滨区新添5处小游园 ...
    洛宁：设立孝善基金 确...
    洛阳中集凌宇： 新能源...
    精彩热帖

    拳击赛之白领之夜

    雪在哪里？

    毛尖视野 洛浦游客

    株璎祥云
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605