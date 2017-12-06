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洛阳市伊川县两个乡撤乡建镇
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 伊川新闻 2017-12-28 20:10

　　近日，省民政厅批复伊川县的葛寨乡、鸦岭乡撤乡，分别建立葛寨镇、鸦岭镇。

　　截至目前，伊川县辖2个街道办事处：城关街道办事处、河滨街道办事处；12个镇：水寨镇、鸣皋镇、彭婆镇、白沙镇、江左镇、高山镇、吕店镇、半坡镇、酒后镇、鸦岭镇、葛寨镇、白元镇；唯一的一个乡为平等乡。

　　撤乡设镇究竟有哪些好处？

　　有利于扩大城镇规模，加快推进城乡一体化进程。

　　撤乡设镇可有效促进企业和个人向城镇集聚，增强农村剩余劳动力向城镇转移的吸引力，有利于形成较大规模的城镇格局，进一步强化小城镇的中心带动作用，提高其综合承载能力和辐射带动能力，对实现农村城市化、城乡一体化有十分重要的意义。

　　有利于促进当地经济发展。

　　撤乡设镇有利于优化农村产业结构，促进当地乡镇企业和二、三产业的迅速发展，提升各类资源要素的综合利用效益，加快新型城镇化建设。

　　有利于推动各项社会事业的健康发展。

　　撤乡设镇有利于加快小城镇建设步伐，城镇基础设施、各项社会服务功能不断得到完善，小城镇将成为农村综合服务的主要依托和载体，成为区域性政治、经济、文化中心。(周中强 李静怡 李德伟)
[ 责任编辑：马佳佳]
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