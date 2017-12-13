伊川农民俞建立的创业梦

老俞在养殖场忙碌

人物档案

姓名：俞建立

年龄：61岁

身份：伊川县鸦岭乡高沟村村民

对未来的美好期待：

种了大半辈子地，没想到还能当上大企业的股东。全社会都在说创业，咱如今也算创业了。俗话说“有志不在年高”，政府给我提供启动资金，我会珍惜这个机会，让家里的生活条件更好，生活质量更高。

贷款20万元，农民当股东

“老俞，中午吃饺子，快回来吧……”“不中，场里有活儿，我走不开……”

5日中午时分，61岁的俞建立拒绝了老伴儿李爱玲，选择在一个在建的养殖场加班。要问老俞为啥如此敬业，他说：“咱现在是股东，不好好干赔了钱咋办！”

老俞有两个儿子，如今已各自成家有了孩子。三个孙子还小，家里离不了人，三个小娃儿把老俞两口拴在家里哪儿也去不了。“一大家子的开支都靠儿子儿媳打工来承担，家里日子一直过得紧巴巴的。”老俞说。

俞中立是高沟村党支部书记，今年年初，他给俞建立带来了一个好消息——洛阳鑫洛农牧集团有限公司要来村里投资建养殖场了，村里将成立以贫困户为主体的洛阳中强农业养殖专业合作社入股该养殖场，所有村民都可以当股东，10万元钱一股。

村民入股的钱也不用愁，可以贷款。老俞是村里首批申请贷款的，他用俩儿子的名义申请了20万元贷款，交给合作社用于集体投资。

通过无息贷款投资，靠保底分红获得收益

贷款有利息吗？投资有风险吗？

老俞的决定可不是盲目的，他的底气足得很。

为推动精准扶贫、精准脱贫，市创业贷款担保中心推出“企业+合作社+农户”的创业贷款发放模式。简单来说，就是把产业扶贫送到困难群众家门口，同时还提供创业贷款资金支持，贷款由中央财政贴息。

老俞家的20万元贷款就是由市创业贷款担保中心发放的，而且还免息。担保问题也不用愁，由企业直接为村民做贷款担保人，然后以合作社名义入股企业发展建设。

在高沟村落地的项目是“澳湖一代”种羊养殖扶贫产业园，占地面积130亩，存栏基础母羊1.2万只，年产羔羊3.6万只，投产后园区年产值可达1500万元，在直接安排就业的同时，可有效带动周边300户贫困户脱贫致富。本月月底前，养殖场首批母羊将正式上栏。

入股村民与合作社签订了保底分红协议，从今年开始连续3年可保底分红，3年贷款到期后则由鑫洛农牧集团偿还。也就是说，对入股村民来说，这是一门稳赚不赔的生意。

跟老俞一样，村里45户困难家庭都申请了创业贷款，当上了养殖场的股东，其中建档立卡的贫困户有30余户。

分红加工资，老俞一年至少收入4万元

这门生意收益有多大呢？俞中立算了一笔账——

分红。按照协议，每10万元一年可分红1万元，俞中立入股的20万元一年能分红2万元。

工资。按照协议，养殖场正式投产后，除管理人员和技术工人外将优先录用村里的劳动力。老俞现在已经在养殖场打工了，每天有100元的收入，正式投产后工资还要另外核定，即便按照我市最低工资水平每月1720元计算，一年至少也有2万多元收入。

卖秸秆。养殖场每年消耗青黄贮(用于调拌羊饲料)1.3万吨，可直接回收周边秸秆1.2万亩，目前一斤秸秆价钱已突破0.1元。一般亩产秸秆约3吨，也就是说，一亩地秸秆就能收入300元。老俞家种了4亩地，卖秸秆一年能增收1200元。粗略计算，该养殖场可以带动周边农户增收300余万元。

这样一算，老俞一年至少能收入4万元。

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今年以来，23.6亿元帮1.7万人实现了创业梦

我市今年的重点民生实事工作方案显示，今年要发放创业担保贷款15亿元。

今年以来，市创业贷款担保中心共办理创业担保贷款17012笔23.6亿元，完成年度目标任务的157.57%，其中为进城务工人员办理9070笔12.9亿元。直接扶持1.7万人实现创业，间接带动近6万人实现就业。

党的十九大报告指出，决胜全面建成小康社会，要坚决打好精准脱贫攻坚战。

就创业担保贷款而言，去年以来，全市共有303个村4076户建档立卡贫困户被发放创业担保贷款4.09亿元，约1.43万人实现了就业。“公司+农户”“五户联保”“企业+合作社+农户”等担保形式，确保了有创业需求的困难群众获得启动资金。同时，集中扶持龙头企业，带动贫困户脱贫等方式也保证了创业质量。（洛阳晚报记者 连漪 特约通讯员 李帆 文/图）