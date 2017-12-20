今年，国网洛阳供电公司已完成464个贫困村和72个中心村电网建设改造

崭新的变压器伫立在村道两侧，一排排新架设的电线杆、供电线路错落有致，家家户户墙上都挂着电表箱……近日，记者在走访我市部分贫困村时发现，电网升级改造为农村增添了新气象，成为村民赞不绝口的高兴事儿。

党的十九大报告指出，要动员全党全国全社会力量，坚持精准扶贫、精准脱贫。国网洛阳供电公司积极发挥行业优势，提前谋划、主动对接，把满足人民追求美好生活的电力需要作为一切工作的出发点和落脚点，做好贫困村的电网改造、机井通电、搬迁安置点新建电网等工作，让广大群众尤其是贫困村民用上了安全电、稳定电。

接上新电网，开启新生活

近日，寒意袭人。在嵩县旧县镇易地扶贫搬迁安置点伊龙社区，12栋崭新的楼房拔地而起，电力工人正忙着立杆架线。

“寒冷抵挡不住工人干活的热情，大伙儿正抓紧赶工，争取让贫困户早日住上用电有保障的新房子。”国网嵩县供电公司发展建设部副主任王元锋说。伊龙社区主要安置旧县镇马店村、龙潭村、黄沟村的贫困村民。12月初，国网洛阳供电公司投资100余万元为该社区配套建设电网，计划安装3台变压器，架设0.25千米10千伏线路，年底前建设完成。

人往哪儿走，网就往哪儿建、电就往哪儿送。今年，该公司按照“一步到位”原则为易地扶贫搬迁安置点配套建设电网，投资2322万元新建10千伏台区67个、架设10千伏及以下线路84.5千米，为搬迁的贫困户提供了安全可靠的供电服务。

“电闸一推，水就冒出来了，再也不用为浇地发愁了！”说起机井通电后的新生活，汝阳县小店镇板棚村贫困户张兴伟笑得合不拢嘴。今年3月，该村新装了3台变压器，解决了7眼机井的用电问题。从此，张兴伟家的4亩多旱地“靠我一人就能浇完了，省时省力又省钱”。

脱贫攻坚，电力先行。该公司积极制订电网助推脱贫攻坚实施方案，科学制订每个贫困县、贫困村的电网改造升级规划。截至目前，今年已完成464个贫困村和72个中心村电网建设改造，通电机井454眼，完成率达100%。伊川县、宜阳县、洛宁县、栾川县提前实现电网脱贫。

电力“兜底”，保障民生

在宜阳县香鹿山镇东韩村，东北部山坡上的600余块光伏电板，已在今年6月30日实现并网发电。“马上俺就能领到3000元分红了，心里美着哩！”该村贫困户、70岁的刘妮笑着说。对于像刘妮这样没有劳动能力、靠政府“兜底”的贫困户而言，光伏发电的年底分红是他们生活的希望。

该公司配网办主任张警伟介绍，配合全市脱贫攻坚工作，国网洛阳供电公司根据光伏扶贫清单提前与各县贫困村对接，积极到现场勘察，编制光伏扶贫并网方案，为承建公司开通光伏绿色通道，确保建成后及时并网发电。此外，该公司还加大配套电网投资和建设力度，为光伏发电项目提供政策指导、技术咨询、业务受理、并网发电等“一条龙”服务，截至目前已完成并网容量176.56兆瓦，涉及近500个贫困村。

电力“兜底”，保障民生。今年前11个月，全市共为低保、五保户优惠电费890万元，涉及36.39万人次。

供电服务给力，脱贫产业添翼

近日，在洛宁县河底镇的金鸡扶贫产业园内，工人正忙着分拣鸡蛋。金鸡扶贫项目总投资7.63亿元，包括位于河底镇的养殖产业园和洛宁县产业集聚区的加工产业园。目前养殖产业园拥有蛋鸡66万多只，日产鸡蛋超31万枚。加工产业园于11月开工建设，投产后将带动一批贫困户就业。

今年上半年，加工产业园的项目还未开工，国网洛阳供电公司便积极向上级争取了资金，使35千伏河底变电站顺利开工，按照计划，该变电站将于明年上半年建成投用，解决扶贫工程的双电源供电难题。

种植产业、养殖产业、深加工产业……今年，国网洛阳供电公司配合我市重点扶贫项目，积极谋划建设电网配套工程，为脱贫产业发展添翼。该公司总经理赵仲民表示，十九大报告指出，重点攻克深度贫困地区脱贫任务，确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困问题，做到脱真贫、真脱贫。2018年，该公司将继续当好电力“先行官”，计划投资2.3亿元对全市221个深度贫困村的配套电网进行改造，确保这项德政工程、民心工程落到实处、见到实效。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 张静 牛国梁 董晶）