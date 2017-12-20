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洛阳464个贫困村通动力电 多个县提前实现电网脱贫
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-25 08:22

　　昨日，《洛阳晚报》记者从省电网助推脱贫攻坚工作现场推进会上获悉，今年截至目前，我市已完成72个中心村(小城镇)电网改造升级，464个贫困村通动力电，确保户户通电率和村村通动力电率达到100%。明年，我市将完成汝阳县、嵩县电网脱贫建设。

　　●贫困村的特色扶贫产业发展有了“充足电力”

　　截至目前，我市已完成72个中心村(小城镇)电网改造升级，464个贫困村通动力电，确保户户通电率和村村通动力电率达到100%，极大地增强了供电可靠性，有力地保障了村民生产、生活用电，村民家里的大功率电器不再是摆设。伊川县、宜阳县、洛宁县、栾川县提前实现电网脱贫。

　　村村通动力电后，贫困村的特色扶贫产业发展也有了“充足电力”，满足贫困村、贫困户因地制宜发展特色种养业的用电需求，促进各类小微加工业的迅速发展。

　　●家里通了电，贫困户的新房子住着更惬意

　　今年年底前，我市还将保障100个易地扶贫搬迁安置点用电。

　　●浇地不用愁，高标准粮田建设有了电力保障

　　今年我市完成了454眼机井通电任务，实现贫困地区现有机井全部通电，受益农田4万余亩，每年可减少农民灌溉支出200余万元，同时有效降低了农业生产劳动强度，释放了农村劳动力。

　　●低保户、五保户用电有优惠

　　今年前11个月，全市共为低保户、五保户优惠电费约890万元，涉及36.39万人次。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 张静 何鹏）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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