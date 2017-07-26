洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳：加强统筹形成合力 构建联合惩戒格局
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-23 09:08

　　为进一步加强对失信被执行人信用监督、警示和惩戒工作，我市近日成立失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设领导小组，并召开了第一次联席会议。

　　去年以来，我市法院先后开展“百日执行风暴”“春雷行动”“夏季雷霆”等专项行动，大力解决执行难问题，在惩戒失信行为、构建诚信社会、科技助推执行等方面取得突破性进展。

　　会议强调，要加快建设市公共信用信息平台，构建“一处失信，处处受限”的联合惩戒格局；要推进执行查控体系建设，进一步提升人民法院的执行查控能力，拓展查控范围，实现查控一体化；要健全工作体系、落实工作责任、加大宣传力度、严格督导问责，营造守法光荣、违法可耻的社会氛围，促进社会诚信体系建设。

　　市领导尚英照、曲海滨参加会议。(洛阳日报记者 申利超 通讯员 赵越)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]用支付宝缴医保费却查不到医保信息？
  • ·[健康]空腹不该做的15件事，看着这份清单就全知道
  • ·[健康]你有所不知：碳酸饮料对牙齿带来永久的伤害！
    		•
    离婚不离家,我像一根卑微的藤蔓
    离婚不离家,我像一根卑微的藤蔓
    离婚不离家,我像一根卑微的藤蔓
         桃30岁时走出围城，却不愿意过单身生活，依附前夫，像一根卑微的藤蔓，在爱与不爱中纠结了大半辈子，将就...
  • ·走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
  • ·60后夫妇 自驾游美国
  • ·各派火锅 哪一锅是你的菜
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳王城大道快速路26日正式开工
  • 三洋铁路洛阳段开工建设
  • 孟津采藕人：每天冰水里泡9个小时 采...
  • 微信付款后玩“快闪” 洛阳俩男子买烟...
  • 河南车主注意！即日起刷支付宝缴高速...
  • 洛阳至中亚班列再启程 目的地为哈萨...
  • 持A、B类驾驶证的司机请注意！月底前...
  • 邙山办事处将打造“牡丹特色小镇”
  • 洛阳一女子划伤他人轿车 车身上写“到...
  • 洛宁抽水蓄能电站正式开工
    		•
    百姓呼声
    君河湾学校设计已完成，待拆迁完毕可开建
    邙山体育公园什么时候竣工？本月底前！
    精彩图片
    洛阳文物亮相波兰 系河...
    一周图片精选 览尽洛城...
    孟津采藕人：每天冰水...
    西工区黎明小学：戏曲...
    精彩热帖

    周山路口车祸现场

    人行道要堵到何时

    温泉节活动

    冬日暖阳温柔待我
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605