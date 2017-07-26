洛阳：加强统筹形成合力 构建联合惩戒格局

为进一步加强对失信被执行人信用监督、警示和惩戒工作，我市近日成立失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设领导小组，并召开了第一次联席会议。

为进一步加强对失信被执行人信用监督、警示和惩戒工作，我市近日成立失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设领导小组，并召开了第一次联席会议。 去年以来，我市法院先后开展“百日执行风暴”“春雷行动”“夏季雷霆”等专项行动，大力解决执行难问题，在惩戒失信行为、构建诚信社会、科技助推执行等方面取得突破性进展。 会议强调，要加快建设市公共信用信息平台，构建“一处失信，处处受限”的联合惩戒格局；要推进执行查控体系建设，进一步提升人民法院的执行查控能力，拓展查控范围，实现查控一体化；要健全工作体系、落实工作责任、加大宣传力度、严格督导问责，营造守法光荣、违法可耻的社会氛围，促进社会诚信体系建设。 市领导尚英照、曲海滨参加会议。(洛阳日报记者 申利超 通讯员 赵越)