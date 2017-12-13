洛阳384个贫困村通了动力电 实现机井用电全覆盖

机井通了动力电，白菜产量高了，曲建朝收白菜都更有劲了

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11日，洛宁县马店镇35千伏变电站正式投入试运行，结束了该镇没有变电站的历史，这也意味着周边村民的用电安全和质量更有保证，再也不用担心电压不稳、跳闸了。

这是今年我市重点民生实事工作之一的农村电网改造项目的一个缩影，许多老百姓像马店镇的村民一样，从中获得了实惠。

机井用上动力电，浇地不用愁

11日下午，阳光正好，洛宁县小界乡卡村村民曲建朝正在地里收白菜。一刀下去，一大颗白菜就抱到手里，剥去外面一层叶子，青白鲜嫩的白菜愈发诱人。

与村里大多数人种烟叶不同，曲建朝是村里的种菜大户，他种了12亩地，除种几亩小麦、玉米当口粮外，其余都种上了白菜、大葱、青菜、萝卜等蔬菜。“咱这地旱，看天吃饭，产量低也不中。”曲建朝说，以前村里没有灌溉设备，收成没保证，一亩白菜也就卖个千把块钱，自从有了“那东西”，产量翻番了。

曲建朝说的“那东西”，是不远处的一个机电灌溉设备。他说：“自从有了这个，咱的地浇水不用愁了，产量直接翻番了。”原来，在村里的机电设备9月投用后，曲建朝在秋收后又种了一茬白菜，跟往年不同的是，今年有水浇地了，经过他的精心耕作，今年白菜产量居然翻番了，一亩白菜收成有3000元，可把他乐坏了。

400个机井全通电，4万亩农田直接受益

卡村村委会主任曲明军介绍，2016年，水利部门为村里打了5眼深机井，但苦于没有电力供应，村民们只能“望井兴叹”。今年卡村机井通电工程纳入中央预算内投资计划，总投资44.2万元，新建10千伏线路1.12千米，新建的5个变压器，总容量为500千伏安，确保当地深机井的电力充足供应，使500余亩烟叶和其他农作物得到有效灌溉。

曲明军说，电闸一推，井水直接流到地头，这才有农业现代化的样子！

国家电网洛阳供电公司党委书记、副总经理刘志贺说，按照我市民生实事工作的总体部署，今年完成了400眼机井通电任务，实现贫困地区现有机井全部通电，受益农田达4万亩，每年可减少农民灌溉支出180万元，同时有效降低了农业生产劳动强度，释放了农村劳动力。

电压稳了，用电饭锅焖饭不再跳闸

你家用啥锅焖米饭？电饭锅啊！

孟津县小浪底镇明达村村民孙抓子家可不敢轻易用电饭锅。“越到用电高峰，电压越是不稳，经常跳闸，用电饭锅基本做不成饭。”当然，孙抓子说的是以前，如今村里通动力电了，做饭可以用电器了。

啥叫动力电？动力电也叫三相电，主要应用于大型机床、机械、搅拌机、电动机等用电，现在小型加工包括个体家庭加工户一般都需要动力电。

原来，明达村是个贫困村，以前村里仅有两台变压器，总容量为400千伏安，负责全村1450余名村民生产生活用电，因设备旧、供电半径大，造成电压不稳定。再加上村里一些小型作坊用电，高峰期确实不敢轻易用电器。

村民王建玲经营的一家养猪场就没少受影响。“有时候原料拉到家了，但电压不稳，饲料没法加工，取暖灯也用不成，猪崽长得都不好。”王建玲看着如今胖嘟嘟的小猪崽高兴地说，“现在不一样了，我刚刚又补充了几只猪崽呢。”

384个贫困村今年通了动力电

孙抓子和王建玲生活的改变都开始于今年6月。明达村今年被纳入重点民生实事项目村村通动力电工程，6月实施了电网升级改造。立电杆、搭电线、装变压器……不到半个月，电力施工人员就将原有的两台变压器总容量升级为800千伏安，新建一台400千伏安变压器，并将所有裸导线换为直径更大、更安全的绝缘线。通过升级改造，明达村村民彻底告别了电力不足、电压不稳的境况。

刘志贺说，今年我市加快实施新一轮农村电网改造，完成70个中心村(小城镇)电网改造升级、384个贫困村通动力电，确保户户通电率和村村通动力电率达到100%，极大提高供电可靠性，有力保障了社会居民生产、生活用电。12月底前完成伊川、栾川、宜阳、洛宁等4个县的电网脱贫改造任务，解决洛宁县赵村乡、马店乡、汝阳县靳村乡等3个乡无变电站的问题。

明年，国家电网洛阳供电公司将坚持同等优先、重点倾斜的原则，优先安排贫困地区电网脱贫项目，确保2018年全面完成剩余汝阳、嵩县2个贫困县及其他深度贫困村电网脱贫建设任务。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 曲宇冰 文/图）