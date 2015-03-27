洛阳：高规格的集中培训 强有力的部署动员

年终岁尾，各项工作千头万绪。12月8日至12日，市委挤出5天时间，举行全市学习贯彻党的十九大精神专题研讨班暨县处级主要领导干部党的十九大精神轮训班，认真落实中央、省委部署要求，教育引导全市各级领导干部以身作则、率先垂范，推动党的十九大精神在河洛大地形成生动实践。

此次轮训班课程安排丰富，时间安排紧凑。学员们紧紧围绕学懂弄通做实党的十九大精神，紧扣党的十九大精神精髓要义，紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦坚定维护核心、聚焦更加坚定自觉地用新思想引领新征程、聚焦全面从严治党等重大问题展开学习研讨。

在5天的时间里，学员们认真聆听专题报告，热烈交流讨论学习心得，实现了“补钙”“充电”“加油”的目标。大家纷纷表示，通过此次轮训班，进一步理清了思路，明确了任务，学到了方法，既领回了任务书，也拿到了路线图，要自觉把本地区本部门本单位的工作摆在新时代的大背景、大格局中来谋划和推进，奋力谱写新时代洛阳发展新篇章，以推进工作的实绩确保党的十九大精神落地生根。（洛阳日报记者 李东慧）