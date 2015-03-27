洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳：高规格的集中培训 强有力的部署动员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-13 08:49

　　年终岁尾，各项工作千头万绪。12月8日至12日，市委挤出5天时间，举行全市学习贯彻党的十九大精神专题研讨班暨县处级主要领导干部党的十九大精神轮训班，认真落实中央、省委部署要求，教育引导全市各级领导干部以身作则、率先垂范，推动党的十九大精神在河洛大地形成生动实践。

　　此次轮训班课程安排丰富，时间安排紧凑。学员们紧紧围绕学懂弄通做实党的十九大精神，紧扣党的十九大精神精髓要义，紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦坚定维护核心、聚焦更加坚定自觉地用新思想引领新征程、聚焦全面从严治党等重大问题展开学习研讨。

　　在5天的时间里，学员们认真聆听专题报告，热烈交流讨论学习心得，实现了“补钙”“充电”“加油”的目标。大家纷纷表示，通过此次轮训班，进一步理清了思路，明确了任务，学到了方法，既领回了任务书，也拿到了路线图，要自觉把本地区本部门本单位的工作摆在新时代的大背景、大格局中来谋划和推进，奋力谱写新时代洛阳发展新篇章，以推进工作的实绩确保党的十九大精神落地生根。（洛阳日报记者 李东慧）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]冬天手脚干裂，这么做让你皮肤细腻又滑嫩
  • ·[健康]冬天“最厉害”绿叶菜：驱寒降脂、胃病克星！
  • ·[健康]7个饮食习惯易致癌，这里有10条防癌建议！
    		•
    跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
    跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
    跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
        12月10日，大型文博探索节目《国家宝藏》在央视播出了第二期节目，这档节目从月初开播以来就受到了广大观众...
  • ·带上这些“神器”拍照 一路景更美
  • ·零下30摄氏度 去蒙古看冬日“那达慕”
  • ·阿猫阿狗的幸福生活
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 即日起，洛阳市对这些企业实施停电措施
  • 李亚在暗访督导脱贫攻坚工作时强调：...
  • 限行车辆载人看病被拦 洛阳交警这一举...
  • 洛阳市除雪物资提前准备 人员24小时待命
  • 洛阳一女子电动车被盗 “扫街”13天把...
  • 今天洛阳阴天转小雪 南部山区有中雪
  • 国家公祭日 洛阳大学生举行悼念活动
  • 伊川农民俞建立的创业梦
  • 洛阳多层住宅加装电梯试点工作展开
  • 洛阳工匠“亮剑”阿联酋
    		•
    百姓呼声
    渑栾高速项目预计在本月底举行开工动员会
    新安--五头--洛阳的客车营运手续正在审批
    精彩图片
    国家公祭日 洛阳大学生...
    洛阳制鼓陈家：传承千...
    考研进入倒计时！高校...
    洛阳：文化惠民润民心
    精彩热帖

    吐槽 暖气工程进度慢

    伊河美景如画

    冬之恋

    婚纱 冬日夜拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605