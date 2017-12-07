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柱国荒茔涧水西（诗画河洛）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-08 09:32

　　秋风斜日草凄凄，柱国荒茔涧水西。

　　功业昔曾掀宇宙，衣冠今已化尘泥。

　　断碑有字文难辨，古树无枝鸟尚栖。

　　可笑当年陈后主，空飞高阁与云齐。

　　——明·王锡《韩公碑》

　　韩公碑，隋开国大将韩擒虎的墓碑。因为他曾被封为上柱国，所以诗中说他的墓“柱国荒茔”。

　　韩擒虎，河南东垣人，后移居新安(今新安县)。父亲韩雄在后周任职，官至大将军。

　　因为“少慷慨，以胆略见称，容貌魁岸，有雄杰之表”，韩擒虎被后周太祖看中，战功屡立，官职屡升。

　　后周丞相杨坚废周立隋，韩擒虎跟随杨坚，成了隋朝开国大将。

　　公元581年，隋文帝杨坚准备吞并江南。他知道韩擒虎能征善战，便将灭掉南陈的任务交给了韩擒虎。

　　韩擒虎被任命为先锋官，率领500人连夜渡河，攻下采石等地，将部队驻扎在新林。

　　他的大名威震江南，江南人听说他来了，纷纷到军中谒见。南陈将士见此大为惊恐，纷纷缴械投降。

　　攻打南陈都城建康的战斗开始了。降将任蛮奴带着韩擒虎直奔朱雀门，守城将士想应战，任蛮奴挥手呵斥：“我都投降了，你们还想怎么着！”众人四散，建康城破，陈后主被捉，南陈灭亡。

　　隋文帝论功行赏，韩擒虎被封为上柱国。

　　公元592年，韩擒虎去世，死后被葬在新安故里庙头村，坟前建庙，人称韩王庙。

　　本诗作者王锡是明崇祯年间进士，到韩擒虎墓前拜谒，看到经过近千年洗礼，原本堂皇的墓地断碑枯枝，不禁触景生情，感慨“功业昔曾掀宇宙，衣冠今已化尘泥”。

　　不过，我们更应记住的是诗的最后一句“可笑当年陈后主，空飞高阁与云齐”。一个人不论是为君还是为官，不勤政爱民，不尽心尽责，一味荒淫奢侈、醉生梦死，即便楼建得再高，财聚得再多，到头来也是结局凄凉，给后人留下的也只能是鄙视和笑谈。（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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