柱国荒茔涧水西（诗画河洛）

秋风斜日草凄凄，柱国荒茔涧水西。

功业昔曾掀宇宙，衣冠今已化尘泥。

断碑有字文难辨，古树无枝鸟尚栖。

可笑当年陈后主，空飞高阁与云齐。

——明·王锡《韩公碑》

韩公碑，隋开国大将韩擒虎的墓碑。因为他曾被封为上柱国，所以诗中说他的墓“柱国荒茔”。

韩擒虎，河南东垣人，后移居新安(今新安县)。父亲韩雄在后周任职，官至大将军。

因为“少慷慨，以胆略见称，容貌魁岸，有雄杰之表”，韩擒虎被后周太祖看中，战功屡立，官职屡升。

后周丞相杨坚废周立隋，韩擒虎跟随杨坚，成了隋朝开国大将。

公元581年，隋文帝杨坚准备吞并江南。他知道韩擒虎能征善战，便将灭掉南陈的任务交给了韩擒虎。

韩擒虎被任命为先锋官，率领500人连夜渡河，攻下采石等地，将部队驻扎在新林。

他的大名威震江南，江南人听说他来了，纷纷到军中谒见。南陈将士见此大为惊恐，纷纷缴械投降。

攻打南陈都城建康的战斗开始了。降将任蛮奴带着韩擒虎直奔朱雀门，守城将士想应战，任蛮奴挥手呵斥：“我都投降了，你们还想怎么着！”众人四散，建康城破，陈后主被捉，南陈灭亡。

隋文帝论功行赏，韩擒虎被封为上柱国。

公元592年，韩擒虎去世，死后被葬在新安故里庙头村，坟前建庙，人称韩王庙。

本诗作者王锡是明崇祯年间进士，到韩擒虎墓前拜谒，看到经过近千年洗礼，原本堂皇的墓地断碑枯枝，不禁触景生情，感慨“功业昔曾掀宇宙，衣冠今已化尘泥”。

不过，我们更应记住的是诗的最后一句“可笑当年陈后主，空飞高阁与云齐”。一个人不论是为君还是为官，不勤政爱民，不尽心尽责，一味荒淫奢侈、醉生梦死，即便楼建得再高，财聚得再多，到头来也是结局凄凉，给后人留下的也只能是鄙视和笑谈。（洛阳晚报记者 陈旭照）