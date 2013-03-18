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洛阳晚报推荐的复习重点　“撞上”高考作文题

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-08 09:01
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　　“孩子的作文题，居然在昨天的《洛阳晚报》上见过，简直太神奇了！”昨日，高考第一场语文科目结束后，洛阳一高一名考生家长激动地说。

　　能推荐重点能答疑，会讲政策会分析……随着考试季的到来，《洛阳晚报》围绕高招、中招、小升初的重要考试，给考生和家长送上一份份最权威、最贴心的升学指南，引读者大赞：“家有考生，少不了《洛阳晚报》！”

　　作文题目揭晓后，来报喜的家长和考生不少

　　今年，我省的高考作文题要求考生从“一带一路、共享单车、美丽乡村”等12个“中国关键词”中，选取两三个来呈现其所认识的中国。

　　高考前一天，6月6日的《洛阳晚报·教育周刊》C03版上，刊发的稿件《2017年高考学生模拟试卷》第7题第三部分，提醒考生“了解社会热点新闻事件、话题，如一带一路、共享单车等”。

　　“作文题目揭晓后，来报喜的家长和考生不少！”《洛阳晚报》记者王晓丹和见习记者刘敏说，当时采写这篇稿件，是想为考生做个备考提醒。一带一路、共享单车等是最近的热门话题。采访时，一位老师提到了这些，我们觉得对考生具有指导意义，就写到了稿子里。“能给考生帮上忙，我俩开心死了！”

　　“有啥不明白的，一切以晚报为准”

　　“明天晚报发不发中招一练分数线？我要存报画重点！”每晚睡前，洛阳晚报高招、中招帮帮团QQ群里，总有家长@值班小记。

　　作为经典栏目，《洛阳晚报高招帮帮团》《洛阳晚报中招帮帮团》《家有考生》等栏目，每年考试季期间，都备受家长和考生关注。洛阳晚报联合市教育局、市招办、市中招办以及我市教育界具有丰富教学、高招经验的资深人士组成专家团，讲考前准备，说应考策略，谈考试政策，论志愿填报……并推出《小升初特刊》《中招特刊》《高招特刊》《职教特刊》等，连续数年获得高考、中考学子及家长们的热烈欢迎。

　　由于两个帮帮团QQ群的群人数常年处于满员状态，不少学生和家长还未面临中考、高考，已经提前入群占位潜伏、打探消息。而今年，两个QQ群人数也早已达上限。

　　群中除了交流升学信息、探讨志愿填报方法、帮孩子疏导心理问题，还有不少欢乐的日常。每有七嘴八舌引争议之时，只消资深群友祭出一句话，就可终结讨论。

　　“网上说中招可以报仨省级示范呢，可晚报不是这样说的呀！”

　　“一切以晚报为准！”

　　“亲戚说进高考考场能带纸巾，真的假的？”

　　“一切以晚报为准！”

　　“孩子装了一颗铂金牙，不会影响高考入场吧？”

　　“有啥不明白的，一切以晚报为准！

　　孩子中考、高考，家里少不了晚报

　　“三年前，儿子中考，看了晚报，我给孩子选了一所好高中。今年，儿子高考，每天晚报上的考试信息，我都存下来了，希望能帮孩子上个好大学……”

　　“儿子上初二时，我就开始关注晚报的中招报道，还专门剪了报存起来，今年儿子中考，这些资料数据帮上了忙，现从网上找数据真的来不及，还不知是真是假……”

　　“这是几号的晚报，能拍清楚些吗？小字看不清楚。跑了几个报摊都说卖完了，我想看看里面说的分数线咋划的……”

　　“电子报还得登录？”“买一份儿不就好了，话说现在订个报纸，送的东西都快赶上订报费了”“我都订了十多年了……”

　　又逢考试季，可怜父母心。QQ群里，关于考试、关于晚报的话题还在继续。家有考生的您，想不想加入晚报读者的大家庭呢？在交流中我们了解到，不少家长因为家里没晚报，而恰在考试节点，晚报教育资讯非常抢手，这些家长遇到过四处找晚报但常常抢不到的情况。其实，晚报的教育资讯具有系统性和连贯性，今年的考试信息，也是明年备考的重要对比资料。同时，我们还定期举办各种备考交流活动，邀请我市教育界专业人士讲解相关细节。订阅一份晚报，您可在第一时间了解我们推送的活动信息，获取最新的教育资讯。来吧，咱家的报，等着您的加入！（洛阳晚报记者　焦琳）
[ 责任编辑：马佳佳]
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