高水旺：巧手匠心，三彩艺焕发新神采

编者按

近日，省委、省政府命名表彰了第九批河南省优秀专家，我市两人入选，分别是洛阳九朝文物复制品有限公司董事长、高级工艺美术师高水旺，河南科技大学河南省耐磨材料工程技术研究中心主任、教授魏世忠。

人才是创新驱动的核心要素，是推动发展的第一资源。为进一步营造实施人才强省、人才强市战略的氛围，助推我市现代创新体系建设，激发全社会创新创业创造活力，更好地服务经济社会发展大局，洛阳日报将推出两位专家的专题报道，今天刊发的是高水旺的报道，敬请关注。

栩栩如生的人俑、神气十足的马匹、造型各异的骆驼……近日，一场别开生面的唐三彩作品展在山东青岛拉开帷幕。在开幕式现场，一位身穿围裙、戴着金丝框眼镜的男子吸引了观众的目光。他坐在工作台前，聚精会神地转动着手中的雕刻刀，赋予一块灰色黏土以生命，一匹骏马呼之欲出。

他是高水旺，国家级非物质文化遗产唐三彩烧制技艺代表性传承人，也是这场唐三彩作品展的作者。他用了大半辈子时间研究唐三彩，如今虽年近花甲，但每年还要到国内外进行20多次这样的巡展，展示唐三彩传统技艺。前不久，他入选了第九批河南省优秀专家。

一双巧手，让唐三彩“复活”

1987年的一天，在孟津县朝阳镇南石山村，29岁的农村小伙高水旺捧着刚刚从柴窑里烧制出来的一匹唐三彩马欣喜不已。历经7年、无数次尝试之后，他终于破解了唐三彩的烧制密码，烧制出第一件自己满意、能够媲美真品的唐三彩作品。

“那时候想法很简单，觉得老祖宗留下的宝贝真好，一门心思想做出一样的。”回想起年轻时对唐三彩的痴迷，高水旺感慨不已。

高水旺自幼生长在南石山村。17岁那年，父亲去世，为了赚钱养家，他开始学习唐三彩制作。1980年，一次偶然的机会，他被洛阳博物馆里流光溢彩、活灵活现的唐三彩文物迷住了。回到家后，他在自家后院垒了一个小窑炉，把自己关进低矮的作坊，如饥似渴钻研已经失传的唐三彩传统技艺。他拿着唐三彩真品残片一块块观察对比，买来一杆小秤和矿物质原料，在自家的小窑炉里开始了旷日持久的烧制实验。

“只要是做唐三彩，就浑身来劲儿。”高水旺说，当时，他经常骑自行车往返50多公里，背着编织袋到龙门西山挖土选料。为了生计，他到市工艺美术研究所做烧窑工，积累了烧窑、雕刻经验。

功夫不负有心人，经过无数次的烧制实验，高水旺终于成功了。但他没想到的是，苦苦钻研得来的这门绝技，让他一再“摊上事儿”：1987年，一件出自他手的高仿唐三彩制品被人当作文物出售，警方连夜找他问话；1994年，他制作的北魏陶俑流向市场，引发国家文物部门抢购、保护……这些事件，让他受到影响，也让高水旺和他的唐三彩高仿制品声名鹊起。1996年，他被联合国教科文组织授予“民间工艺美术家”称号。

一颗匠心，让传统技艺传承

“从古至今，文化传承离不开模仿，就像练习书法都是从临摹书法大家的作品开始的。”高水旺说，经历这一系列事件后，他对唐三彩制作技艺有了更高的追求。1998年，他创办了洛阳九朝文物复制品有限公司，增添了全新的工艺生产线，“既然要做唐三彩，那就必须把它做到极致”。

在高水旺的世界里，极致就是零瑕疵。他说，唐三彩的制作工艺复杂，需手工制坯和两次烧制，只有经过第一次烧制毫无瑕疵的素胎，才有资格披上三彩釉的外衣，进入第二次烧制。为了精益求精，他通过实验，把釉料的精度精确到克，以确保最好的开片效果。

追求极致，让他先后收获了中国民间文艺最高奖“山花奖”、中国工艺美术界最高奖项“百花奖”、中国陶瓷行业最高奖“大地奖”等。2009年，他被评为国家级非物质文化遗产唐三彩烧制技艺代表性传承人。

如今，年近六旬的高水旺已两鬓斑白，但这么多年他对于作品近乎严苛的要求，在徒弟张宝才看来从未改变。

“高老师手高眼也高，眼光非常挑剔，任何小毛病都逃不过他的眼睛。”年过五旬的张宝才是高水旺的老乡，20多年前跟随高水旺学习技艺，是跟随他学习时间最长的徒弟之一。张宝才说，无论是当年名不见经传，还是如今身怀绝技，高水旺老师一直追求完美，不断学习，把最拿手的技艺毫无保留地、手把手地教给徒弟们，一遍不行就再来，直到学会为止。

“我不怕你们学，怕的是这项技艺失传。”为了让唐三彩得到更好的传承和发展，高水旺每年举行两期培训班，为唐三彩行业补充新鲜血液；成立洛阳唐三彩研究院，联合国内专家学者进行唐三彩的文史研究，为行业发展提供了翔实的理论指导。

一片赤诚，让文化遗产闪光

走进位于西工区涧东路的洛阳唐三彩陶艺博物馆，形象逼真、各具风姿的唐三彩艺术品令人流连忘返，其中，有10余件文物真品和180余件高水旺精心制作的高仿作品。《饮水马》《抱物胖俑》等是高水旺的高仿作品，而创作于盛唐时期的真品已流失海外。

为了把这些流失海外的艺术品“带”回国，高水旺逛遍所到之处的博物馆。每次他都会在唐三彩展品前蹲上大半天，仔细观察作品的动作、神态、釉色、比例，并从各个角度拍摄照片，回国后，他就把自己关进工作室，凭着照片和记忆进行制作，一鼓作气，通宵达旦，少则半个月，多则一个多月，每当一件精品出炉，他都会瘦上一圈。

“能够把文化遗产复制出来，我发自内心感到自豪，这不仅能让国人观赏到难得一见的文化遗产，而且对考古、历史研究也有所帮助。”高水旺说，为了弘扬唐三彩文化，2007年，他将400多平方米的销售展厅的大部分改造用来展示唐三彩作品。2012年，经过审批，这里成为河南省首批民办博物馆，免费向观众展示唐三彩的历史、传统工艺等。

这些年，德高望重的高水旺从未感到丝毫轻松，更多了几分责任几分沉重。“传统文化需要继承和发扬，才能保有生命力。”他说，“作为一个匠人，我希望通过自己的努力，让老祖宗的唐三彩技艺发扬光大。”（洛阳日报记者 李冰 文/图）