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9月底前洛阳将淘汰5159辆黄标车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-02 08:43
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　　9月底前，我市将完成5159辆黄标车淘汰任务。经过公安、环保、商务、财政、交通等部门扎实推进，截至5月31日，我市已淘汰黄标车2690辆，占总任务的52.14%。

　　市黄标车淘汰工作联席会议办公室负责人表示，完成省政府下达的黄标车淘汰任务，是今年市委、市政府确定的一项重点民生实事。根据规定，5月底前要完成淘汰总任务30%，7月底前完成淘汰总任务60%，8月底前完成淘汰总任务80%，9月底前完成全部淘汰任务。

　　虽然今年黄标车淘汰任务数较去年少，但5159辆黄标车中目前正常检验的车辆多、营运车辆多、挂靠车辆多，加之回收价格低、时间紧张等，淘汰难度依然不小，为此，全市公安部门已联合各县(市)区全面加强黄标车管控：市区，连霍高速公路(含)以南，二广高速公路(含)以西，宁洛高速公路(含)以东以北；伊滨区，二广高速公路(含)以东，伊河以南，掘丁路(含)以西，玄奘路(含)以北；全市辖区内的连霍高速公路、二广高速公路、宁洛高速公路、郑少洛高速公路、洛栾高速公路、洛卢高速公路及310国道、207国道、311国道，全天24小时严禁黄标车及无安全技术检验合格标志的机动车上路行驶。

　　此外，民警积极完善交通标志标线，将所有黄标车录入缉查布控系统，一旦发现就地扣留，依据规定督促车辆所有人淘汰到位，且不再办理二手黄标车过户手续。

　　目前，《2017年洛阳市黄标车提前淘汰补贴管理办法》已经印发，各县(市)区政府、市财政局将认真做好黄标车淘汰补贴资金的筹措、发放工作，保证符合补贴条件的黄标车按标准补贴到位，补贴资金根据车辆类型和注册登记时间有所不同，最高补贴1.8万元，2016年已公告过的黄标车在现有补贴标准的基础上分别降低50%给予补贴。

　　今年1月1日至9月30日淘汰黄标车者，可于10月31日前的工作日携带相关材料到黄标车注册登记地点所在县(市)区指定的联合服务窗口申请补贴，逾期不再受理，对淘汰政策和补贴政策有疑问者可拨打63629107咨询。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 王跃明）

黄标车提前淘汰补贴申请流程

■补贴范围
个人、个体工商户、企业和其他非财政供养的社会组织，淘汰名下在我市登记注册的黄标车，符合以下条件者可申请补贴：
1.2015年4月17日前在我市注册登记上牌；
2.有明确强制报废年限者提前1年以上报废；
3.无强制报废年限的车辆根据车辆类型和注册登记年限享受补贴；
4.在今年1月1日至9月30日期间将车辆交售给我市有资质的报废汽车回收企业（洛阳市金收报废汽车回收拆解有限公司、河南百通废旧车回收拆解有限公司）回收拆解；
5．车辆已办理注销登记。
■不补贴范围
1.党政机关和事业单位财政供养的黄标车（含公交车）；
2.已达到强制报废标准应予注销的黄标车；
3.连续3个检验周期未参加机动车检验、被公安部门强制注销的黄标车；
4.已享受国家老旧汽车报废更新补贴政策的黄标车；
5.因自然原因、交通事故等导致直接报废的黄标车。
■补贴标准
补贴资金根据车辆类型和注册登记时间有所不同，2017年新纳入淘汰范围的黄标车最高可获得1.8万元补贴；2016年已公告过的黄标车在现有补贴标准的基础上分别降低50%给予补贴。
■申请时间
在今年1月1日至9月30日期间淘汰者，可于10月31日前的工作日，到黄标车注册登记地点所在县（市）区指定的联合服务窗口申请补贴，逾期不再受理，联合服务窗口具体位置可咨询当地环保或公安部门。
■需提交材料
1.《黄标车提前淘汰补贴资金申报表》；
2.《报废汽车回收证明》（第三联原件）；
3.《机动车注销证明》（复印件，携原件供核对）；
4.车主身份证或单位组织机构代码证（复印件，携原件供核对）；
5.与车主同名的银行个人储蓄账户或单位账户开户许可证（复印件，携原件供核对）；
6.由委托代理人办理申领手续的，还需提供车主全权委托书或单位法人全权委托书（原件）、全权代理人身份证（复印件，携原件供核对）。
■发放流程
联合服务窗口各部门依次对补贴申请进行审核，审核通过后，通过银行将补贴资金划拨至以车主名义开立的开户银行账户（单位）或银行活期储蓄账户（个人）。
[ 责任编辑：席倩倩]
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