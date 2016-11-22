洛阳网讯 今日15时5分，洛阳市气象台发布暴雪红色预警信号：预计6小时内洛阳市区降雪量将达15毫米以上且降雪持续。随后，记者从洛阳市公安局交警支队获悉，目前我市金业路、玻璃厂南路、王城大道的李屯特大桥段等路段开始出现道路结冰现象，市民驾车行驶至上述路段，需注意谨慎驾驶、缓打方向、保持车距、避免紧急制动，通过路口注意观察，礼让行人和非机动车。

市区公交方面，记者从洛阳市公交集团获悉，受雨雪天气影响，目前有50余条公交线路停运或改线。其中，停运的公交车线路有68路丰李线、38路贠庄线、36路、51路、53路、72路、73路、83路、85路、89路、92路、93路、97路、98路伊滨专线。

高速公路方面，记者从洛阳市公安局交警支队高速交警大队获悉，目前洛阳辖区内所有高速站口及路段全部封闭。

汽车客运方面，记者从洛阳锦远汽车站获悉，目前出市、出省的营运车辆已全部停运。

航班方面，记者从洛阳北郊机场获悉，受雨雪天气影响，洛阳北郊机场计划关闭至18:00。飞往北京、上海、大连、昆明方向的4趟航班取消，飞往北京、上海、广州、成都的4趟航班延误。

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暴雪预警信号是国家为了应对暴风雪带来的危害而发布的预警信号，该信号共分四级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。四种表示不同的降雪量和降雪影响。

暴雪红色预警信号

标准：6小时内降雪量将达15毫米以上，或者已达15毫米以上且降雪持续，可能或者已经对交通或者农牧业有较大影响。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防雪灾和防冻害的应急和抢险工作；

2.必要时停课、停业(除特殊行业外)；

3.必要时飞机暂停起降，火车暂停运行，高速公路暂时封闭；

4.做好牧区等救灾救济工作。