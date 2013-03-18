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2016洛阳河洛文化旅游节期间多个景区送福利
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-18 08:46
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　　昨日，记者从市旅发委获悉，随着2016洛阳河洛文化旅游节开幕，我市多个景区推出了新一轮的优惠措施。秋高气爽，您不妨邀上三五好友来一场说走就走的旅行吧！

　　9月17日至9月30日，教师、学生凭相关证件游览白云山景区免票。具体优惠措施为：教师凭教师资格证，中小学生凭学生证等，从白云山铜河游客服务中心进入景区可免票。9月17日至9月30日的周一至周四，随同教师或学生的两名亲属也可免票，周五至周日随同的两名亲属可享受半价优惠(原票价为每人次75元)。

　　在河洛文化旅游节期间，卧龙谷景区、西泰山景区针对市民和游客推出半价优惠措施。同时，洛阳博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、洛阳民俗博物馆、千唐志斋博物馆、洛阳古代艺术博物馆继续对市民和游客免费开放。(洛阳晚报记者 智慧)

　　栾川天河大峡谷景区

　　优惠时段：9月17日到9月30日

　　门票价格：50元/人次

　　针对本市居民及来洛游客：门票享受半价优惠；1.4米以下儿童免票。

　　联系电话：66639002

　　抱犊寨景区

　　优惠时段：9月17日到10月7日

　　门票价格：65元/人次

　　针对省外散客(凭身份证)：享受优惠票价50元/人次。

　　联系电话：66629666

　　栾川伏牛山东北虎园

　　优惠时段：9月18日到10月7日

　　门票价格：130元/人次

　　针对本市居民及来洛游客：享受78元/人次的优惠价，包含入园门票、散放区观虎车票和景区内小交通。1.4米以下儿童免票，60岁至70岁老年人凭有效证件享受优惠票价(50元/人次)。

　　联系电话：60896661

　　天池山景区

　　优惠时段：9月18日到10月7日

　　门票价格：50元/人次

　　针对本市居民及来洛游客：1949年10月1日前出生的老年人免门票；学生凭学生证可享半价票；1.4米以下儿童免门票。

　　联系电话：13721644289

　　木札岭景区

　　优惠时段：9月18日到10月7日

　　门票价格：70元/人次

　　针对本市居民及来洛游客：60岁至69岁老人带身份证可享半价优惠；70岁以上老人带身份证免门票；持有学生证者可享半价优惠；对1.4米以下儿童免门票。

　　联系电话：66568585

　　汉光武帝陵景区

　　优惠时段：9月17日到9月30日

　　门票价格：30元/人次

　　针对本市居民及来洛游客：享受景区票价九折优惠；持洛阳市身份证的游客，享受优惠票价(15元/人次)；洛阳市60岁以上老人和学生凭相关证件享受优惠票价(10元/人次)；

　　联系电话：67869777

　　万安山野生动物园和隋唐百戏城

　　优惠时段：9月17日到10月7日

　　门票价格：万安山野生动物园(108元/人次)，隋唐百戏城(80元/人次)

　　针对本市居民：推出“小虎套票” ，持洛阳地区身份证的游客以优惠票价(50元/人次)，可畅游万安山野生动物园和隋唐百戏城。

　　联系电话：69677566 (上述优惠政策最终解释权归景区所有)

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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