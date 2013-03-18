昨日，记者从市旅发委获悉，随着2016洛阳河洛文化旅游节开幕，我市多个景区推出了新一轮的优惠措施。秋高气爽，您不妨邀上三五好友来一场说走就走的旅行吧！

9月17日至9月30日，教师、学生凭相关证件游览白云山景区免票。具体优惠措施为：教师凭教师资格证，中小学生凭学生证等，从白云山铜河游客服务中心进入景区可免票。9月17日至9月30日的周一至周四，随同教师或学生的两名亲属也可免票，周五至周日随同的两名亲属可享受半价优惠(原票价为每人次75元)。

在河洛文化旅游节期间，卧龙谷景区、西泰山景区针对市民和游客推出半价优惠措施。同时，洛阳博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、洛阳民俗博物馆、千唐志斋博物馆、洛阳古代艺术博物馆继续对市民和游客免费开放。(洛阳晚报记者 智慧)

栾川天河大峡谷景区

优惠时段：9月17日到9月30日

门票价格：50元/人次

针对本市居民及来洛游客：门票享受半价优惠；1.4米以下儿童免票。

联系电话：66639002

抱犊寨景区

优惠时段：9月17日到10月7日

门票价格：65元/人次

针对省外散客(凭身份证)：享受优惠票价50元/人次。

联系电话：66629666

栾川伏牛山东北虎园

优惠时段：9月18日到10月7日

门票价格：130元/人次

针对本市居民及来洛游客：享受78元/人次的优惠价，包含入园门票、散放区观虎车票和景区内小交通。1.4米以下儿童免票，60岁至70岁老年人凭有效证件享受优惠票价(50元/人次)。

联系电话：60896661

天池山景区

优惠时段：9月18日到10月7日

门票价格：50元/人次

针对本市居民及来洛游客：1949年10月1日前出生的老年人免门票；学生凭学生证可享半价票；1.4米以下儿童免门票。

联系电话：13721644289

木札岭景区

优惠时段：9月18日到10月7日

门票价格：70元/人次

针对本市居民及来洛游客：60岁至69岁老人带身份证可享半价优惠；70岁以上老人带身份证免门票；持有学生证者可享半价优惠；对1.4米以下儿童免门票。

联系电话：66568585

汉光武帝陵景区

优惠时段：9月17日到9月30日

门票价格：30元/人次

针对本市居民及来洛游客：享受景区票价九折优惠；持洛阳市身份证的游客，享受优惠票价(15元/人次)；洛阳市60岁以上老人和学生凭相关证件享受优惠票价(10元/人次)；

联系电话：67869777

万安山野生动物园和隋唐百戏城

优惠时段：9月17日到10月7日

门票价格：万安山野生动物园(108元/人次)，隋唐百戏城(80元/人次)

针对本市居民：推出“小虎套票” ，持洛阳地区身份证的游客以优惠票价(50元/人次)，可畅游万安山野生动物园和隋唐百戏城。

联系电话：69677566 (上述优惠政策最终解释权归景区所有)