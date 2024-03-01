昨日下午，市长徐衣显到市信访局研判调度分包信访案件办理工作并接待群众来访。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以人民为中心的发展思想，坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，践行“四下基层”，用心用情、依法依规化解信访积案，持续推进基层治理现代化，打造更高水平法治洛阳、平安洛阳、幸福洛阳。

徐衣显到市信访局研判调度分包信访案件办理工作并接待群众来访

“四下基层”实现制度化常态化接访下访

“人民至上”把信访工作做到群众心坎上

昨日下午，市长徐衣显到市信访局研判调度分包信访案件办理工作并接待群众来访。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以人民为中心的发展思想，坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，践行“四下基层”，用心用情、依法依规化解信访积案，持续推进基层治理现代化，打造更高水平法治洛阳、平安洛阳、幸福洛阳。

在市信访局，徐衣显分别主持召开联系分包的问题楼盘、非法集资等信访案件研判调度会，与相关市直部门、县区政府负责人等现场办公，剖析问题症结，厘清工作思路，研究解决方案。随后，他与来访群众面对面交流，认真倾听群众诉求，全面了解事项缘由，逐一明确处置原则、解决路径、责任主体和时间节点，依法妥善解决群众“急难愁盼”问题。

徐衣显强调，信访工作是“送上门的群众工作”，也是党委政府了解民意、集中民智、维护民利、凝聚民心的重要窗口。各级各部门各单位要站稳群众立场，恪守为民情怀。主要领导干部要以上率下，带头落实公开接访、带案下访制度要求，亲自约见会商、亲自统筹研究、亲自督导落实，为群众讲清“法理”、讲透“道理”、讲明“情理”，做到件件有着落、事事有回音，最大程度维护群众合法权益。要强化统筹调度，有效化解积案。聚焦群众反映强烈的“陈年旧案”，发挥信访工作联席会议制度优势，严格落实“三到位一处理”要求，从棘手复杂矛盾、影响较大案件和关系群众切身利益的突出问题入手，开展安置房建设、问题楼盘等专项治理，提升信访积案办理质效。要坚持依法依规，确保常态长效。围绕“权责明、底数清、依法办、群众认”，严格以法律为准绳，不断提升执法用法水平，加强追根溯源，讲究方式方法，深化府院联动，推进标本兼治，注重源头治理，努力将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。要压实责任链条，闭环高效落实。适应新时代、新时期、新阶段的信访工作要求，科学研判信息，精准管控舆情，压紧压实责任，提升应急处置能力，实现“案结事了”“事心双解”，使解决信访问题的过程成为走好新时代群众路线的过程。

楚国剑等参加接访活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）