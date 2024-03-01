昨日上午，市政府党组(扩大)会议暨理论学习中心组学习交流会议召开。市政府党组书记、市长徐衣显主持会议并讲话。

徐衣显在市政府党组（扩大）会议暨理论学习中心组学习交流会议上强调

讲政治守纪律做到学纪知纪明纪守纪践纪

学思践悟学以致用推动理论实践走深走实

昨日上午，市政府党组(扩大)会议暨理论学习中心组学习交流会议召开。市政府党组书记、市长徐衣显主持会议并讲话。

会议采取集体自学和集中研讨相结合的方式，深入学习领会习近平总书记关于加强党的纪律建设的重要论述以及《中国共产党纪律处分条例》等内容，并围绕“政治纪律、组织纪律”开展集中学习研讨。徐衣显强调，市政府党组成员要学纪于“心”，旗帜鲜明讲政治。严守党的政治纪律和政治规矩，坚定拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，坚决落实政治任务，持续强化政治担当，不断提高“政治三力”，确保各项工作始终沿着正确方向前进。要知纪于“脑”，强化思想筑根基。完整准确全面掌握各项纪律规定，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，深学细照强化约束，对标对表查找问题，查改结合务求实效，不断增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力。要明纪于“身”，完善制度强保障。认真贯彻落实新时代党的组织路线，强化组织意识，增强组织观念，严格民主决策制度，落实请示报告制度，严肃党内政治生活，严格按照党规党纪、政策规定、组织原则办事，确保权力运行始终规范有序。要守纪于“岗”，以上率下转作风。带头树牢正确政绩观，坚持问计于民、问需于民、问效于民，既靠前指挥、严抓细管，又以身作则、率先垂范，全面落实“四下基层”，认真践行四个“抓落实”，努力营造风清气正的政治生态和干事创业的浓厚氛围。要践纪于“行”，推动发展高质量。统筹发展和安全，紧盯当前重点工作，主动知责担责尽责，切实把党纪学习教育成果转化为保障民生的具体措施、转化为深化改革的具体行动、转化为防化风险的有效手段，以实干实效实绩开创现代化洛阳建设新局面。

会议传达学习《中共中央办公厅关于印发〈中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则〉的通知》。徐衣显强调，市政府党组成员要抓准学习重点，把学思想作为首要任务，健全完善“第一议题”制度，加快知识更新，拓宽眼界视野，切实提升自身理论素养和政治能力。要抓活学习方式，精心设计学习主题，紧密结合工作实际，用好各种平台载体，做到学以致用、用以促学、学用合一。要抓严学习管理，建立健全并严格执行学习、交流、通报和考核等制度，推动党组理论学习中心组学习制度规范化、流程标准化、管理精细化。要抓好学习转化，聚焦“国之大者”“省之要者”“市之重者”“民之盼者”，以强化理论学习指导发展实践，以深化调查研究解决发展难题，把学习成果转化为推动洛阳高质量发展的工作实效。

会议传达学习了《中共中央办公厅印发关于加强巡视整改和成果运用的意见》。徐衣显强调，要坚决落实政治责任，把抓好巡视整改工作作为捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的具体行动，不折不扣完成巡视整改政治任务，以坚强党性和过硬作风做好巡视“后半篇文章”。要全面推进巡视整改，坚持立行立改与长期整改相结合、问题整改与建章立制相结合，坚决克服“过关”思想，坚决做到见底清零，确保整改经得起人民、实践、历史的检验。要有效抓好成果运用，坚持以人民为中心、以高质量发展为主线，着力破解一批瓶颈问题，前瞻谋划一批重大项目，加快推进一批民生工程，不断深化以巡促改、以巡促建、以巡促治，为现代化洛阳建设提供坚强政治保证。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)