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“行走河南·读懂中国”文明探源集中采访团来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.15 21:29

　　15日，由省委宣传部组织的“行走河南·读懂中国”文明探源集中采访团来洛，来自新华社、中央广播电视总台、光明日报、科技日报、工人日报等10余家中央驻豫和省内新闻媒体的记者共同聚焦洛阳，感受古都厚重的历史文化。

　　在位于宜阳县的苏羊遗址，采访团成员跟随考古专家深入了解考古发掘成果，探寻中原地区文明化进程和中华文明多元一体格局形成和发展的进程。在位于伊川县的徐阳墓地，采访团成员借助现场图片、专家介绍，了解到2600多年前陆浑戎迁徙伊洛、在与中原文明融合中发展的故事。在二里头夏都遗址博物馆，采访团成员领略赫赫夏都风采，沉浸式感受中华文明之源。

　　采访中，各媒体记者一路走一路看，用脚步丈量，用真心感受。不少记者表示，通过采访，亲身感受到洛阳历史的悠久、文化的厚重，今后将用更多有深度、有品质的新闻报道，展示洛阳文化魅力，讲好中华优秀传统文化故事。

　　据悉，此次“行走河南·读懂中国”文明探源集中采访活动5月13日启动，历时5天。采访团一行先后走进郑州、三门峡、洛阳、开封、商丘等地，从文明起源、历史纵深、保护传承、发展变迁等视角，聚焦中原历史文化灿烂成就及创造性转化、创新性发展成果，全景式展现河南在中华文明、世界文明中的重要地位，全面展示河南在中华文明探源工程中交出的出彩答卷。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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