昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究省级实验室、产业研究院建设运营等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究省级实验室、产业研究院建设运营等工作

搭建平台完善机制构建创新大格局

深化改革加速转化助力高质量发展

昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究省级实验室、产业研究院建设运营等工作。徐衣显强调，要坚持把创新摆在现代化建设全局的核心位置，深入实施创新驱动发展战略，加强创新载体建设，加速创新资源集聚，加快创新成果转化，完善创新体制机制，涵养创新科技生态，激发创新发展活力，为“建强副中心、形成增长极”蓄势赋能。

会议听取了龙门实验室建设情况汇报，农机装备、高端轴承、高温新材料等3家产业研究院深入探讨了技术创新体系建设、产学研用深度融合情况，中硅高科、昊华气体等5家企业，结合科技赋能、平台建设等方面提出了有针对性的意见建议。

徐衣显指出，创新是实现高质量发展的第一动力，是发展新质生产力的核心驱动，更是提升产业竞争力、人才吸引力、城市集聚力的关键所在。各级各部门要提升创新认识，准确把握技术和产业发展的历史机遇，坚定不移走以创新引领发展之路，坚持重点突破与全面推进相结合，以龙门实验室、产业研究院等为重要载体，通过搭平台、建机制、引人才、育主体，加快构建资源共享、优势互补、产学研用贯通的创新格局，以科技创新塑造发展新动能。要完善体制机制，着眼于把富集的创新资源高效转化为现实生产力，围绕创新平台、创新主体、创新人才、创新环境，持续深化体制机制改革，强化科技、财政、教育、土地、税收、人才、金融等政策协同叠加，狠抓创新体系建设，形成打造科技创新的强磁场。要优化创新生态，对标改革前沿城市，畅通要素流动渠道，汇聚更多创新资源，摸索建设一批课题式、清单式、开放式的创新联合体，引育一流人才团队，加快推动实体化运营、平台化运作、体系化构建，打造各类创新主体协同互动、创新要素顺畅流通、创新资源高效配置的良好创新生态。要加速产创融合，深入贯彻习近平总书记“加快科研成果从样品到产品再到商品的转化”重要指示精神，以市场为牵引，以应用为导向，优化科技成果转化全链条服务，提升科技成果转化水平，聚焦“四新一装备”风口，推动科研与产业深度结合，让创新链与产业链精准匹配，引领我市产业补链、延链、强链，提升发展能级和核心竞争力。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)