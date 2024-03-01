洛阳市客家文化大讲堂第三讲举行

近日，洛阳市客家文化大讲堂第三讲在洛阳方志馆举行，普及客家文化知识，讲好客家祖根地洛阳故事，擦亮客家祖根地品牌。

近日，洛阳市客家文化大讲堂第三讲在洛阳方志馆举行，普及客家文化知识，讲好客家祖根地洛阳故事，擦亮客家祖根地品牌。

本次讲堂邀请洛阳日报社记者、洛阳晚报副刊部主任张广英，以“衣冠南渡与理学南传”为主题进行讲授。

通过讲座，大家对衣冠南渡与理学南传有了新的认识，了解到在中原汉人多次南迁中，有两次是举国南迁，史称衣冠南渡，分别是西晋到东晋的永嘉南渡、北宋到南宋的建炎南渡。客家先民在多次南迁中，先后居住江淮地区、两广地区等，元灭南宋时，在赣南、闽西、粤东一带形成了客家聚居区。还了解到理学是客家的精神内核，其前身为北宋时期的二程洛学。洛学南传后形成多个流派，在南宋朱熹时形成程朱理学，为元、明、清时期的官学。明代时形成陆王心学，影响很大。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 高艳芳）

个人简介：

张广英，洛阳日报社记者，长期负责晚报《经典洛阳》专栏，致力于挖掘、整理和传播洛阳历史文化，对客家文化、运河文化、丝绸之路、古墓名人、河洛地理等关注较多，参与了《煌煌京洛十三朝》《三杜与洛阳》《隋唐大运河洛阳段词条释读》及客家祖源地洛阳等相关内容的撰写工作。