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拥有59.5万粉丝的网络大V“秋风”来洛采风
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.15 08:28
《武僧变武生》视频截图

　　近日，在抖音平台拥有59.5万粉丝的大V“秋风”，发布了一条在洛邑古城内录制的视频，带起了一波风潮。12日上午，记者在老城区见到了“秋风”，向他了解此行来洛的感受。

　　一直想通过短视频介绍非遗等传统文化

　　“秋风”今年21岁，河南济源人，现为中国嵩山少林寺武僧团的一员。2019年，当短视频流行起来时，他在抖音平台开始发布视频，内容以记录在少林寺的日常生活为主，由于日常练功、工作繁忙，起初账号更新频率并不高。

　　近年来，随着各地文旅出圈，因创作过不少与河南传统文化相关的视频，“秋风”的账号被网友发掘，流量陡增。

　　“河南历史文化底蕴深厚，除了分享在少林寺的生活，我也想通过短视频，向更多人介绍非遗等传统文化。”“秋风”说，自己创作的印象最深的一条视频，就是与非遗相关的《砸铁变装》，那条视频收获100万赞，为河南文旅上了一波“大分”。

　　因少林寺距洛阳较近，“秋风”已经记不清自己到过洛阳多少次，但来洛在各景区游玩，这是首次。9日来洛至今，他分别到洛邑古城、九洲池、龙门石窟等景区游玩并创作视频，洛阳也是他在账号中分享的首个外地城市。

　　将武僧与戏曲相结合，创作《武僧变武生》视频

　　“秋风”说，少林寺与洛阳渊源颇深，且洛阳文化氛围浓厚，他一直想来洛创作视频，出发前他便想好了短视频的创作思路。“豫剧是广受河南人喜爱的戏曲剧种，是传统文化的重要组成部分。”他说，自己曾亲身感受豫剧强烈的感染力，并体会到这种代代传承的艺术发展得不易，这与武术类似，身为年轻人，他认为自己应当担负起传承和发扬的重任，于是便萌生了将武僧与戏曲相结合，创作《武僧变武生》视频的想法。

　　来洛后，他联系了洛阳本地的豫剧表演老师，学习了一些豫剧经典动作，并扮作武生模样创作视频。“因没有戏曲基础，之前担心自己不能把武生的形象正确表现出来，没想到穿上戏服的一刹那，精、气、神就都来了。”“秋风”说。

　　11日，“秋风”在抖音平台发布了一条拍摄花絮，引起不少网友追评。“这个大招真厉害啊。”“好一位柔韧多变、武艺精湛、精神俊美的武生。”

　　在洛阳不同景区进行了不少即兴创作

　　谈起洛阳的景区，令“秋风”印象最深刻的还属龙门石窟。他说：“龙门石窟与少林寺同属世界文化遗产，均是河南历史文化的宝贵财富，此次带着少林文化来采风，希望能通过文化间的碰撞，为洛阳和河南文旅‘上分’。”

　　与“秋风”同行的，还有少林寺新媒体与非遗工作负责人延个法师，延个对洛阳之行也感触颇深。“我明显感受到，洛阳在文化遗产的发掘、保护与弘扬工作方面做了很多努力，采取了许多值得借鉴的做法，以文赋旅的同时，实现了以旅彰文，值得我们这一代传承者来学习。”延个说。

　　正值牡丹文化节，“秋风”来洛的最后一个行程便是去看牡丹。除了《武僧变武生》的视频创作，他还在洛阳不同景区进行了不少即兴创作，这些视频均会在近期发布，对洛阳和少林文化感兴趣的朋友千万不要错过。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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