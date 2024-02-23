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【古都夜八点】夜游中轴线 感受隋唐盛景
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.14 21:33

　　12日晚，位于洛阳市洛龙区的定鼎门遗址博物馆开放夜游。夜色下的定鼎门开门迎宾，为隋唐洛阳城中轴线上增添不少热闹。

　　“听说开放夜游，我们吃完晚饭就过来了。”“开的竟然是中间的城门！太惊喜了！”在定鼎门遗址博物馆南广场，暖黄的灯光勾勒出中式建筑飞檐翘角的轮廓，吸引游客们驻足拍照留念。

　　博物馆工作人员介绍，白天时，游客仍从侧门进入博物馆参观，而为提升游客夜间体验，12日至14日，博物馆在晚7点至9点，打开中间城门，让游客可以在南广场直望天街。

　　走入城门，定鼎门遗址映入眼帘，门道、柱础石、城墙等遗迹尽数出现在眼前。在地上两层的博物馆，定鼎门遗址的演变历史和考古发掘中出土的部分文物在此展览，彰显洛阳十三朝古都的沧桑变幻与厚重的文化底蕴。“逛了博物馆才知道，定鼎门与我们白天游玩的应天门、明堂同在一条中轴线上，古代的城市设计师的巧思惊人敬佩。”游客夏女士说。

　　穿过这座隋唐时期保存最好、沿用时间最长的都城城门，沿着中轴线向北走，“天街奇遇季 花开又逢君”牡丹文化节系列活动正在天街遗址精彩上演。

　　活动期间，舞台上表演接连不断。柔美曼妙的国风舞蹈团，活力四射的洛阳本土青年乐队等，在夜色中的古老遗址之上，为游客带来古典与现代相结合和原创舞蹈，和用洛阳方言演唱的原创歌曲，今年春节备受欢迎的“唐迪”也限时返场，成为不少市民饭后休闲的新运动之一。

　　据悉，“天街奇遇季 花开又逢君”活动将持续至5月5日，免费向市民和游客开放。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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