沉浸式体验！来洛阳博物馆邂逅“牡丹仙子”

随着洛阳牡丹进入盛花期，各地游客纷至沓来。为丰富游客的文旅体验，近日，洛阳博物馆推出“赏牡丹文物 邂逅牡丹仙子”主题活动，让大家沉浸式感受牡丹文化。

随着洛阳牡丹进入盛花期，各地游客纷至沓来。为丰富游客的文旅体验，近日，洛阳博物馆推出“赏牡丹文物 邂逅牡丹仙子”主题活动，让大家沉浸式感受牡丹文化。

活动现场，洛阳博物馆5位讲解员变身“牡丹仙子”，她们身着各色唐制汉服，分别对应姚黄、欧碧、洛阳红、赵粉、魏紫等大家熟悉的牡丹品种，以汉服走秀的方式弘扬传统文化。随后，“牡丹仙子”来到展厅，与游客随机互动，在一个个充满趣味的小游戏中，让大家进一步了解牡丹、认识洛阳。

三彩牡丹纹枕、折枝牡丹纹铜镜、白釉剔花牡丹纹瓷罐、珍珠地牡丹纹瓷枕……除了绽放在洛阳大街小巷的牡丹花，在洛阳博物馆，与牡丹有关的文物，同样美不胜收。在主题活动中，“牡丹仙子”还为游客详细讲解了文物背后的故事，赢得大家纷纷点赞。牡丹纹饰，自古就被视为繁荣昌盛、美好幸福的象征。从洛阳的考古发现看，牡丹纹饰始见于唐代，北宋宫廷和民间使用广泛。这些牡丹纹饰或雕刻在古建筑构件上，或藏在墓室壁画中，或出现于石刻文物上，或跃动在瓷器等器物上，形神逼真，堪比真花。

洛阳博物馆相关负责人表示，依据自身展馆资源与文化特色，该博物馆正逐步打造具有洛阳城市气质的沉浸式游览品牌。下一步，该博物馆将深入探索传统文化的创新表达，挖掘“国潮”热点与历史文物、文博场馆之间的内在关联，让更多人走进博物馆，坚定文化自信。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 魏薇 文/图)