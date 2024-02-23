风情独特！洛阳又一牡丹珍品“楼兰美人”初绽

近日，在洛阳国际牡丹园里，一种独具异域风情的蓝色系牡丹花开正艳，不仅花型奇特，颜值也超高，媲美“银丝贯顶”，它就是“楼兰美人”。
近日，在洛阳国际牡丹园里，一种独具异域风情的蓝色系牡丹花开正艳，不仅花型奇特，颜值也超高，媲美“银丝贯顶”，它就是“楼兰美人”。
近日，在洛阳国际牡丹园里，一种独具异域风情的蓝色系牡丹花开正艳，不仅花型奇特，颜值也超高，媲美“银丝贯顶”，它就是“楼兰美人”。
“楼兰美人”有多美？皇冠型的花朵玲珑可人，粉白色的花瓣外延细长卷曲，丝丝入扣，瓣中央如浸染紫霞，清逸秀雅，微风拂过，宛如美丽少女在翩翩起舞。最迷人的在花基，如一坛紫红色的琼浆，目酣神醉，深邃而热烈。
国际牡丹园负责人介绍，“楼兰美人”是该园采用人工定向杂交技术，经过10多年时间精心培育成功的牡丹珍品，于2007年被中国牡丹芍药协会新品种审定委员会正式命名。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘少丹 文/图)
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