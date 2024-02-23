洛阳天香牡丹园：牡丹次第开 花香引客来

“由于我们园区位于城市区最北端，又是邙山洼地，形成了特有的小气候，牡丹花期一般较晚。其中，备受游客关注和喜爱的‘网红’绿牡丹春柳、被称为黑到极致的黑牡丹黑豹、开花直径40厘米的黄冠等，预计4月20日左右盛开。”14日，洛阳融媒记者在洛阳天香牡丹园采访时，该园技术人员如是说。

“由于我们园区位于城市区最北端，又是邙山洼地，形成了特有的小气候，牡丹花期一般较晚。其中，备受游客关注和喜爱的‘网红’绿牡丹春柳、被称为黑到极致的黑牡丹黑豹、开花直径40厘米的黄冠等，预计4月20日左右盛开。”14日，洛阳融媒记者在洛阳天香牡丹园采访时，该园技术人员如是说。

洛阳天香牡丹园位于老城区机场路与周山大道交叉口附近，距离洛阳古墓博物馆仅800米，毗邻洛阳北郊机场，也是“打飞的”来洛赏花游客距离最近的一个牡丹观赏园。

目前该园初入盛花期，凤丹、岛锦、彩绘、墨润绝伦、迎日红、花竞、粉中冠等75个品种牡丹开放，开花牡丹约占该园牡丹的60%。虽然园区面积不大，但牡丹种植集中，可谓五步一品、十步一景。此外，园内日本晚樱、丁香、碧桃、紫玉兰、北美海棠、梨花海棠等也竞相绽放。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 陈天赐 文/图)