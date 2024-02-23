4月15日牡丹花情预报

四方景好无如洛，一岁花奇莫若春。景好花奇精妙处，又能分付与闲人。目前，第41届中国洛阳牡丹文化节进入盛花期。

四方景好无如洛，一岁花奇莫若春。景好花奇精妙处，又能分付与闲人。目前，第41届中国洛阳牡丹文化节进入盛花期。

隋唐城遗址植物园：全园共有630多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的60%，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。其中：盛开的牡丹品种有银丝贯顶、浪花锦、胡红、蓝田玉、烟绒紫等；初开的牡丹品种有什样锦牡丹、圣代、陇原红、翠幕、芳纪等。另外，千姿牡丹园内绣球荚蒾、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等万余株正值盛花期。

隋唐城遗址植物园

王城公园：全园共有600多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的60%，主要分布在牡丹仙子、沉香楼、王城春早、九色台、傲梅渲春等处。盛开的牡丹品种有葛巾紫、首案红、新国色、菱花湛露、花王、天衣等；初开的牡丹品种有海黄、名望、春柳、白妙、渡世白、昆仑黑、初乌等。园内黄刺玫、棣棠、木香等争奇斗艳。

洛阳市王城公园

中国国花园：全园共有650多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的60%，主要分布在二乔亭、国花台周边、紫根广场、唐风隋影广场、秋翁遇仙亭、春归花屋等处。其中：盛开的牡丹品种有岛大臣、花游、日向、神乐狮子、新华狮子、明石泄等；初开的牡丹品种有紫红殿、初乌、海黄、长寿乐、黄冠等。园内二月兰、樱花、棣棠等竞相绽放。

中国国花园

国家牡丹园：全园共有约580个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的46%，主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林等处。其中：盛开的牡丹品种有如花似玉、青龙卧墨池、芳纪、绿幕隐玉、冠世墨玉、赛墨莲等；初开的牡丹品种有豆绿、垂头兰、软枝蓝、五洲红、肉芙蓉、玉面桃花等。园内紫藤、海棠、丁香、棣棠、杜鹃、碧桃、樱花、紫荆等争奇斗艳。

国家牡丹园

南山牡丹园：全园共有约120个品种牡丹开放，开花牡丹占本园牡丹的30%，主要分布在九色花田、牡丹花海、森林台地、国际郁金香、花道、木栈道两侧等区域。其中:盛开的牡丹品种有雨后风光、霓虹焕彩、富贵满堂、首案红、岛锦、墨润绝伦等；初开的牡丹品种有姚黄、豆绿、绿香球等。另外，园内的海棠、

樱花、梨花、垂枝桃等竞相绽放。

南山牡丹园

天香牡丹园：全园共有约75个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的60%，主要分布在南大门东侧、北侧、西侧、园中心等处。其中：盛开的牡丹品种有冰壶献玉、火炼金丹、巴茨拉、珊瑚台、金星雪浪、夜光白、花蝴蝶、天香紫、彩蝶、玉玺映月等；初开的牡丹品种有小蝴蝶、岛大臣、守重红、银帐芙蓉、春红娇艳等。园内晚樱、丁香、碧桃、北美海棠、梨花海棠等争奇斗艳。

天香牡丹园

国际牡丹园：全园共有100多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的40%，主要分布在华夏园、锦绣园、九色园、航天育种网室和二环路外侧等处。其中：盛开的牡丹品种有老君紫、翰墨丹青、水墨丹青、麻姑献寿、东篱银菊、冬凌桃仙等；初开的牡丹品种有楼兰美人、皇嘉门、岛大臣、户川寒、紫盘托桂、墨楼争辉、寒樱狮子等。园内冰心、热恋(红色荷包牡丹)、玫瑰忍冬、樱花、碧桃等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有530多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的61%，主要分布在国花坛、精品观赏区、天王台、二乔亭等处。其中：盛开的牡丹品种有黑夫人、飞燕红装、层叠多娇、满园春光、新日月、花王等；初开的牡丹品种有黄冠、红辉狮子、红蔷薇、红梅飞雪、蝴蝶探雪等。园内榆叶梅、碧桃、樱花等争奇斗艳。

主要游园牡丹情况：

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月14日