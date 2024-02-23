你知道国家牡丹基因库吗？藏在洛阳这个园里

基因支撑着生命的基本构造和性能，储存着生命的种族、孕育、生长、凋亡等过程的全部信息。

基因支撑着生命的基本构造和性能，储存着生命的种族、孕育、生长、凋亡等过程的全部信息。

您知道吗？我们钟爱的富贵之花——牡丹，也拥有着独特的基因密码。

在洛阳的国家牡丹园，坐落着我国唯一的牡丹基因库。这里也是国家林木种质资源库、中国花卉工程技术研究中心牡丹研发与推广中心。

阳春四月，牡丹盛放，也是牡丹杂交育种的窗口期。在国家牡丹园，正在进行杂交授粉的专家，也时不时充当“导游”，向游客解密牡丹繁衍和发展的基因奥秘。

在大自然的芸芸众生中，牡丹本是一棵普通的草木。牡丹野生种只有9种，花型、花色相对单一。洛阳伏牛山区零星分布着杨山牡丹和紫斑牡丹两个野生种。

牡丹之所以成为“花中之王”，成就万紫千红，奥秘就在于杂交，通过遗传和环境的互相作用，演绎着生命的繁衍变化。

上溯至隋唐时期，洛阳是当时全国政治、经济、文化中心。空前的繁荣让爱花赏花的潮流盛极一时。人们把不同原始种的野生牡丹引入庭院栽培，创造了绝佳的杂交机会，成为牡丹五彩缤纷的肇始。

欧阳修的《洛阳牡丹记》可以佐证：“姚黄者，千叶黄花，出于民姚氏家；魏家花者，千叶肉红花，出于魏相仁溥家。”

时至今日，为保护牡丹资源，国家牡丹园建设了国家牡丹基因库，广泛收集全国和世界牡丹种群。

目前，全国共有1400多个牡丹品种，国家牡丹园就收集引进了1365种，以植物活体的形式，汇聚了中原、西北、西南、江南四大牡丹种群以及国外牡丹种群。

丰富的种质资源，为牡丹育种原始创新提供了物质基础。

比如，在园林上，追求色泽更加纯正、花形更加奇特、花期更早或更晚的观赏牡丹；在产业上，则追求花茎更加纤长、花期更加持久的切花牡丹，以及含油量更高的油用牡丹……这些，都是牡丹科研工作者育种的方向。

那么，杂交育种如何开展呢？

国家牡丹园高级工程师赵国栋介绍，两个性状优秀的牡丹在春季开花时进行人工授粉定向杂交。夏秋季节，杂交牡丹会结出“果实”。

随后，这些种子被科研工作者种进试验田精心培养。再经过5年左右的生长，杂交种子长成的牡丹植株进入花季。在它们中间，完美融合“父本”“母本”优良性状的佼佼者将脱颖而出。

此后，这些“种子选手”将进入5年至6年的扩繁期，并在不同地区进行3年的区域试验并观测性状的稳定性。最终，表现优秀且形状稳定的牡丹，将成为一个新品种，入列“牡丹基因库”。

所以，每一个牡丹新品种的育成，都是“十年磨一剑”。

游客朋友，如果你到国家牡丹园赏花，或许，就会和正在进行杂交育种的牡丹专家相遇。

他们会把牡丹基因的奥秘，告诉你……（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 梁艺馨 文/图）