提升400余个基站容量！洛阳多部门联动强化牡丹文化节通信保障

12日，记者从驻洛阳市工信局纪检监察组获悉，在第41届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳多部门强化联动，为节会通信畅通提供坚实保障。

12日，记者从驻洛阳市工信局纪检监察组获悉，在第41届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳多部门强化联动，为节会通信畅通提供坚实保障。

制定预案强化测试。针对本次节会11项主题活动和30余项联动活动，以及各个牡丹观赏园和主要景区，洛阳通信企业均提前制定应急保障预案，并对重点区域开展了多轮测试，确保全市重点热点区域的网络通信正常和上网速率稳定。

强化载体拓宽网络。在驻市工信局纪检监察组督促下，洛阳市工信局联动洛阳市通管办组织通信企业，在本届牡丹文化节开幕式场地周边区域提前新建开通2个5G基站，对开幕式周边26个现有基站进行网络容量增容，并在现场设置3辆应急通信保障车，确保开幕式现场周边网络信号良好。

同时，为了防止人流高峰期网络拥塞，通过新建和网络增容等方式，洛阳迄今共完成400余个基站容量提升，在中国国花园、隋唐城遗址植物园、王城公园、国际牡丹园、龙门石窟、白马寺、应天门、洛邑古城等多个景区检票口及热门重点区域共新增微基站119台，确保扫码、直播等高流量业务的正常使用。

“云”上发力多样传播。洛阳各通信企业将会陆续组织开展“沉浸式感受国色之美”5G慢直播，“深度花开、云赏牡丹”等系列直播，向海内外“云”展牡丹花开盛况。

此外，根据规划，在本届牡丹文化节期间，驻市工信局纪检监察组联合市纪委四室成立监督检查小组，将持续深入一线，针对游客反映网络信号不佳的赏花区域，及时提醒督促洛阳市工信局、洛阳市通管办协调通信企业快速予以解决，确保游客享受洛阳5G网络高品质体验，为加快建设全国沉浸式文旅目的地、助推新文旅产业高质量发展贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 孙利伟 张少辉 文/图)