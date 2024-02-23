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4月13日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.12 16:52

　　一般颜色一般香，香是天香色异常。真宰功夫精妙处，非容人意可思量。目前，第41届中国洛阳牡丹文化节进入盛花期。

　　中国国花园：全园共有580多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的56%，主要分布在二乔亭、国花台周边、紫根广场、唐风隋影广场、秋翁遇仙亭、春归花屋等处。其中：盛开的牡丹品种有红宝石、百园红霞、雨后风光、菱花湛露、富贵满堂等；初开的牡丹品种有豆绿、御所樱、大杯、海黄、长寿乐等。园内二月兰、一叶樱、棣棠等竞相绽放。

中国国花园

　　隋唐城遗址植物园：全园共有550多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的55%，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。其中：盛开的牡丹品种有雪映桃花、冠世墨玉、春红娇艳、大棕紫、赛芙蓉等；初开的牡丹品种有银丝贯顶、什样锦牡丹、翠幕、枫叶红、太阳等。另外，千姿牡丹园内菊花桃、荚蒾、黄刺玫、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等万余株正值盛花期。

隋唐城遗址植物园

　　王城公园：全园共有550多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的56%，主要分布在牡丹仙子、沉香楼、王城春早、九色台、傲梅渲春等处。盛开的牡丹品种有飞燕红装、菱花湛露、金丝贯顶、胜葛巾、姚黄、首案红等；初开的牡丹品种有白妙、渡世白、昆仑黑、初乌、花王、岛大臣、月宫烛光等。园内黄刺玫、棣棠、樱花、海棠等争奇斗艳。

洛阳市王城公园

　　国家牡丹园：全园共有约450个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的40%，主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林等处。其中：盛开的牡丹品种有绿幕隐玉、冠世墨玉、墨润绝伦、赛墨莲、红宝石等；初开的牡丹品种有春兰、黄花魁、肉芙蓉、玉面桃花、绿香球、花都绿、晨辉、书生捧墨、墨荷等。园内海棠、丁香、棣棠、杜鹃、连翘等争奇斗艳。

国家牡丹园

　　南山牡丹园：全园共有约230个品种牡丹开放，开花牡丹占本园牡丹的59%，主要分布在九色花田、牡丹花海、森林台地、国际郁金香、花道、木栈道两侧等区域。其中:盛开的牡丹品种有雨后风光、富贵满堂、首案红、岛锦、墨润绝伦、菱花湛露、鲁菏红、雪映桃花、黄翠羽等；初开的牡丹品种有姚黄、豆绿、朝衣、青龙卧墨池、霓虹焕彩、如花似玉等。另外，园内的郁金香、海棠、樱花、梨花、垂枝桃等竞相绽放。

南山牡丹园

　　天香牡丹园：全园共有约23个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的25%，主要分布在南大门东侧、北侧、西侧、园中心等处。其中：盛开的牡丹品种有凤丹、黄冠、彩绘、墨润绝伦、如花似玉、绿幕、花王、洛阳红、银红巧对、蓝月亮、富贵满堂、巴茨拉、珊瑚台、黑海撒金、香玉、迎日红等；初开的牡丹品种有玉面桃花、花竞、岛锦、粉中冠、胜葛巾、首案红、贵妃插翠等。园内晚樱、丁香、碧桃、紫玉兰、北美海棠、梨花海棠等争奇斗艳。

天香牡丹园

　　国际牡丹园：全园共有80多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的30%，主要分布在华夏园、锦绣园、九色园和二环路外侧等处。其中：盛开的牡丹品种有水墨丹青、麻姑献寿、老君紫、黄冠、淑粉、蓝月亮、冬凌桃仙等；初开的牡丹品种有银红巧对、紫盘托桂、墨楼争辉、粉中冠、寒樱狮子等。园内冰心、热恋(红色荷包牡丹)、玫瑰忍冬、樱花等竞相绽放。

　　神州牡丹园：全园共有470多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的58%，主要分布在国花坛、精品观赏区、天王台等处。其中：盛开的牡丹品种黑夫人、层叠多娇、鲁粉、满园春光、墨池金辉等；初开的牡丹品种有黄冠、蓝线界玉、蓝田玉、红蔷薇、红梅飞雪、蝴蝶探雪等。园内榆叶梅、碧桃、晚樱等争奇斗艳。

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月12日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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